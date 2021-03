Elodie Di Patrizi non è più quella di Amici/ Da cantante a co-conduttrice di Sanremo 2021

Tutto pronto per l’ingresso in scena di Elodie Di Patrizi, co-conduttrice della seconda serata di Sanremo 2021. Amadeus l’ha scelta dopo il successo ottenuto lo scorso anno ‘dall’altra parte’, vale a dire tra i concorrenti, dove si è presentata in gara con il brano Andromeda. La sua partecipazione al Festival è stata messa in dubbio fino all’ultimo: negli ultimi giorni di febbraio si vociferava di una presunta positività da coronavirus di almeno un componente del suo corpo di ballo. “Una ballerina del corpo di ballo di Elodie e un tecnico di Radio Rai sono risultati positivi al test rapido effettuato nei punti tampone poco lontano dal teatro Ariston”, si legge nel comunicato Ansa diffuso il 27 febbraio. “I due – viene assicurato – sono stati messi in isolamento”. Questo imprevisto deve aver fatto preoccupare non poco Elodie e lo stesso Amadeus, anche se problemi del genere, in un’edizione così particolare, erano da mettere in conto.

Elodie e il ‘sogno’ Sanremo

Ma la ballerina di Elodie e il tecnico Rai non sono gli unici a essere stati coinvolti: “Oltre alla ballerina e al tecnico, c’è stato un musicista dell’orchestra Rai, i due gemelli Dellai (risultati positivi una ventina di giorni fa e ora negativizzati e dunque regolarmente in gara tra i Giovani). Diverso il caso di Moreno Conficconi, detto il Biondo, degli Extraliscio, la cui positività al tampone rapido è stata successivamente smentita dal test molecolare”. La presenza di Elodie è stata voluta direttamente dal conduttore e direttore artistico di Sanremo 2021, Amadeus, che ha pensato a lei come a un’artista molto disinvolta in grado di tenere bene il palco. Lei stessa aveva dato con molto orgoglio la notizia della sua partecipazione al Festival. Per inciso, se si fosse ammalata, avrebbe dovuto rinunciare tout court a questo sogno. Il regolamento prevede il ritiro immediato di eventuali positivi, a prescindere dai loro ruoli di cantanti, ospiti o presentatori. Sei in tutto – alla data in cui scriviamo – le persone che hanno dovuto abbandonare la kermesse, anche se si tratta soprattutto di personaggi più in sordina rispetto agli attori principali.

Elodie: “Sarò sempre grata al Festival”

Al di là della loro presenza sul palco, tutto l’entourage del Festival ricopre un ruolo fondamentale ed è determinante per la buona riuscita di questa edizione. La squadra di Sanremo 2021, di cui Elodie fa parte, viene costantemente sottoposta a controlli attraverso tamponi e test sierologici. I tamponi, in particolare, vengono effettuati ogni 72 ore, e non dev’essere facile sottostare a questo regime rigorossisimo. Elodie, però, ha scelto di farlo volentieri: il Festival le ha regalato veramente tanto e – dice – non smetterà mai di tessere le lodi di questa competizione. Queste le sue parole in un’intervista di febbraio a Voi: “Cercherò di portare il Festival per sempre nel cuore, di parlarne e di difenderlo”.



