Elodie: “Per 4 mesi non sono uscita di casa”/ “Stanotte mi sono buttata sulla gente”

Elodie è intervenuta in qualità di ospite a “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di oggi, 12 febbraio 2023. La cantante, nona classificata al Festival di Sanremo 2023 con “Due”, si è presentata in televisione molto stanca: “Praticamente non ho dormito, due ore questa mattina. Stanotte sono uscita, mi sono divertita, mi sono buttata sulla gente! D’altronde, ho passato 4 mesi di inferno prima del Festival di Sanremo: non uscivo, non vedevo gente, non parlavo con nessuno. Ero un soldato. Ci tengo a fare bene al Festival”.

ELODIE: “HO APPREZZATO TANTISSIMO IL PENSIERO DI MARCO MENGONI DOPO LA VITTORIA”

Nel prosieguo di “Domenica In”, Elodie ha affermato di avere apprezzato tantissimo che Marco Mengoni abbia dedicato il suo primo pensiero alle donne che hanno cantato quest’anno a Sanremo dopo la sua vittoria: “Avevo già messo in conto di non vincere Sanremo, ma nonostante questo riesco a fare il mio mestiere con professionalità e con rispetto. Poco a poco ce ne faremo una ragione. Dobbiamo pensare che le canzoni delle donne quest’anno possano essere piaciute meno. A 20 anni soffrivo come un cane, a 30 anni riesci a essere più lucida e forte, ad affrontare le cose. Non vedo l’ora di avere 40-50 anni, diventare donna è bellissimo”.

