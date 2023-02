VIDEO CLIP UFFICIALE “DUE” DI ELODIE/ Canzone Sanremo 2023: amore senza età

IL VIDEO CLIP UFFICIALE DELLA CANZONE “DUE”DI ELODIE, SANREMO 2023

Dopo l’apprezzatissima esibizione durante la prima serata, non solo dal punto di vista della performance musicale, ma anche per il look in “total black” ed un outfit sempre molto sexy e di classe che contraddistingue Elodie, è ora online anche il video ufficiale di “Due”, la canzone presentata a Sanremo 2023. “Due” parla della fine di un amore, e lo fa sottolineandolo non solo con le parole ma anche i silenzi che si creano quando si interrompe un sentimento nato da poco. Il palco dell’Ariston è stato un’occasione, non solo per ribadire lo stile sempre attuale e chic della cantante, ma anche per lanciare il suo ultimo lavoro discografico “Ok. Respira“, disponibile dal 10 febbraio su tutte le piattaforme. Ne seguirà anche una docu-serie, prodotta per Prime video, e un tour che partirà a maggio, dal Mediolanum Forum di Assago.

Il video ufficiale della canzone “Due” di Elodie, mostra i personaggi nell’intimità della vita quotidiana che con gesti e sguardi esprimono la nostalgia dei sentimenti e la volubilità dell’amore. Vede la partecipazione di molte celebrità, a cominciare da Ornella Vanoni e Michele Placido. Il videoclip è stato diretto da Giampaolo Sgura, regista che ha anche curato il progetto di tutto il nuovo album di Elodie.

Insieme ai due grandi nomi, appaiono nel video anche altri giovani talenti. Brenno Placido, Vincenzo Crea, Mattia Carrano e Valentina Romani per il cinema, e Malika El Maslouhi, Cheikh Seye, Michelangelo Falco e KobraMulata per quanto riguarda il mondo della moda. Mentre la sorella di Elodie, Fey, insieme alla sua fidanzata è la “special guest” della clip. Il messaggio di base del brano è : “l’amore non conosce età, orientamento o etnia, l’amore permea le vite di tutti assumendo forme e declinazioni infinite che sono in continuo mutamento.”

