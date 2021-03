Elodie “Primo tatoo all’inguine, lo cancellerei” / “Stavo con mamma, volevo scappare”

Una scatenata Elodie si racconta in una bella intervista rilasciata a Iodonna.it, dove riassume i segreti del suo successo e svela qualche dettaglio della sua storia d’amore con il rapper Marrachah. La loro relazione, a proposito, sembra andare a gonfie vele. Nonostante Elodie si definisca una tigre, con la sua dolce metà cambierebbe radicalmente volto, diventando molto più servizievole e compiacente. “Mi atteggio a superdonna e poi ho un lato infantile e fragilissimo: non mi valuto mai all’altezza, mai abbastanza”, ha raccontato la bellissima Elodie. Nell’intervista si parla anche del rapporto con la madre e del periodo relativo all’infanzia, anni che la cantante ricorda molto bene e di cui non ha grandissimi ricordi.

Elodie: il periodo incasinato dell’adolescenza

“Fu un periodo bello incasinato“, spiega la cantante. Elodie non aveva un bel rapporto con la scuola, pensava al fidanzatino e anche ai tatuaggi. Il primo, se potesse, lo cancellerebbe: “un bacio all’inguine dove non si poteva vedere, era un segreto. Atroce, me lo cancellerei… Vabbe’, una ragazzinata”. Il periodo dell’adolescenza Elodie lo ha vissuto prima con sua madre e poi con suo padre. Evidentemente, però, non riusciva a trovare un equilibrio con se stessa e con gli altri: “All’inizio stavo con mamma, l’ultimo periodo con papà, ero infastidita da tutti e volevo scappare”, ha raccontato.



