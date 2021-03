Marracash, fidanzato Elodie/ “La storia procede con un bel ritmo”

Marracash e Elodie un amore altre ogni limite

Marracash, all’anagrafe Fabio Bartolo Rizzo, inizia la sua carriera nel 2004 grazie a una collaborazione, ma è a partire dal 2008 che il cantante inizia a lavorare da solista trovando un vastissimo consenso da parte del pubblico e imponendosi nello scenario musicale italiano con estrema facilità. Marracash, dopo aver ottenuto ben quattro dischi di platino per l’album più venduto del 2020, “Persona“, ha annunciato da poco ai suoi fan di voler pubblicare un nuovo disco entro la fine del 2021, molto diverso dal precedente: “Sarà un disco diverso rispetto a Persona, forse. Più che altro perché Persona ha aperto un nuovo capitolo della mia carriera. Ce l’ho fatta definitivamente con questo album. Il fatto che abbia avuto così tanto successo mi dà la forza di lanciarmi e di andare completamente nel prossimo. Sarà di musica molto ‘mia’, ancora più mia, diversa, anche nella forma”, ha rivelato su Radio Deejay. Un lavoro che, in base a quanto trapelato dalle rivelazioni del cantante, dovrebbe essere già avviato: “Ho già parecchio materiale e nonché la visione d’insieme. Quindi è a buon punto”.

Marracash: dal 2019 insieme a Elodie

Dal 2019 Marracash fa coppia con Elodie. Galeotto fu il set di “Margarita”, dove i due artisti duettarono insieme. A prendere l’iniziativa fu proprio Elodie che invitò a cena il rapper, poi dopo qualche mese la conferma della loro relazione con foto social e paparazzate per le vie di Milano. Al Festival di Sanremo 2020 Elodie ha portato il brano “Andromeda” che parla proprio dell’inizio della loro storia. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il rapper ha parlato con molto orgoglio della fidanzata: “Il coraggio che ha avuto nel cambiare tutto e fare quello che voleva. Dopo un esordio fatto di “ti amo” cantati all’infinito, ha trovato la sua strada. Credo che per l’Italia quello di Elodie sia un percorso innovativo, ha ancora tanto da dare e da far conoscere”.

I due hanno trascorso insieme il lockdown: “Abbiamo avuto discussioni, come tutti. Marracash è un uomo non facile. E io sono una donna complicata”, ha raccontato Elodie in una recente intervista al Fatto Quotidiano. Ma la loro relazione procede a gonfie vele: “Ho sofferto per amore, è normale, a 30 anni poi, mi stupirei del contrario, sarei un cuore di pietra. Va tutto molto bene, la storia con Fabio procede bene, con un suo bel ritmo…”, ha dichiarato la cantante su Instagram in occasione dell’Elodie Day.



© RIPRODUZIONE RISERVATA