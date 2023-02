Elodie, proposta matrimonio a Sanremo 2023/ “Mi vuoi sposare?”, sorpresa in platea

Elodie, “proposta di matrimonio” a sorpresa al Festival di Sanremo 2023

Serata di grandi emozioni al Festival di Sanremo 2023, dove Elodie apre l’attesissima finale della kermesse. E’ stata lei ad aprire le danze con un’interpretazione coinvolgente e tambureggiante di Due. Con la sua consueta eleganza ha incantato il pubblico, regalando ai fan un’esibizione di livello e all’altezza dei suoi standard. Poco prima di cominciare, però, una particolare proposta dalla platea ha catturato l’attenzione di tutti. Ebbene, cosa è accaduto esattamente all’Ariston? Dopo l’annuncio di Amadeus, che introduceva appunto Elodie, qualcuno dal pubblico si è alzato coraggiosamente in piede per chiederle la mano: “Mi vuoi sposare?”. Una proposta che ha suscitato risate e applausi in sala, con tanto di menzione da parte dei social, a cui non è passato inosservato il simpatico siparietto durante la diretta della finale del Festival di Sanremo 2023.

Elodie, la proposta di matrimonio ricevuta a Sanremo fa il giro del web

“Uno del pubblico che ha urlato Elodie mi vuoi sposare. Sto volando”, ha scritto quasi incredulo un utente web. Sono davvero tantissimi i commenti di questo tipo, con l’ironia che naturalmente prevale. Una battuta che forse è anche servita per rompere il ghiaccio e che ha permesso ad Elodie di aprire la gara con la giusta leggerezza. Come sempre è stata fantastica, anche se non ha risposto al fan presente in platea. Chissà se con più calma lo farà successivamente, magari dopo il Festival di Sanremo.

