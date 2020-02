Elodie, Sanremo 2020/ “Con Andromeda sarò più vera, la croce? Tatuata perchè…”

Elodie è senza dubbio una delle cantanti più attese del Festival di Sanremo 2020 che inizierà domani. La giovane artista uscita dal talent Amici, si esibirà sul palco dell’Ariston con la sua “Andromeda”. Si tratta di un prezzo non tipicamente da Sanremo, in quanto con sonorità reggaetton. Inoltre, è stato scritto da Mahmood, il vincitore dell’edizione 2019 dello stesso concorso, a da Dario Faini. “La canzone parla di un momento della mia vita e di un modo reagire alle cose – le sue parole ai microfoni del quotidiano Il Tempo – alla semplicità di come mi racconto senza filtri, perché io non ne ho mai avuti. Quindi ho la possibilità di presentarmi in modo più vero, più onesto”. Elodie è cambiata molto negli ultimi anni, e forse lo spartiacque è rappresentato da una croce che la stessa ha deciso di tatuarsi sul braccio: “È di qualche tempo fa. L’ho fatta che avevo 23 anni. Scandisce il momento in cui ho sepolto il passato e sono rinata piano piano. La corazza dura è caduta, e ho capito che una donna può essere forte anche se sorride morbida. La vita mi aveva indurito, ma il tempo, per fortuna, resta galantuomo”.

ELODIE A SANREMO 2020: DA VENERDI’ IL NUOVO ALBUM

La classe 1990 originaria di Roma, ha una voce splendida e riconoscibile, e nel contempo, una bellezza davvero femminile: “Io ho sempre vissuto serenamente la mia femminilità – dice a riguardo la stessa – dovessi rinascere vorrei essere nuovamente donna, mi sono sempre piaciuta, sono felice di essere me stessa. Io sono bella per me stessa, non mi interessa se gli altri mi vedono bella o no o se riescono o meno ad andare oltre l’aspetto esteriore. Io credo che se sei ricco gli altri lo vedono. Io credo di essere una donna più interessante che bella”. Un periodo esaltante per la bella e brava Elodie, visto che, oltre alla partecipazione a Sanremo, da venerdì prossimo si potrà ascoltare il suo nuovo album, “This is Elodie”, 16 brani che la stessa artista ha deciso di pubblicare solo in formato digitale. Poi, dal 7 febbraio, si potrà acquistare l’album in formato cd. Nel nuovo lavoro, tante grandi collaborazioni, fra cui Fabri Fibra, Neffa, Mahmood e Marracash: “Collaborare con questi artisti mi ha dato la possibilità di comprendere qualcosa da un punto di vista diverso dal tuo. Imparo, cresco e riesco a portare a casa qualcosa di nuovo, cerco di arricchirmi e di diventare sempre più strutturata”.

