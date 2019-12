Elodie senza freni/ “Gli uomini che regalano biancheria? Mi piace, amo sperimentare”

Elodie Di Patrizi sta vivendo un buon periodo. Il lavoro va bene ed anche la vita privata. L’amore tra lei e Marracash rappresenta un vero punto fermo e così, anche sui social regala agli estimatori scatti e video ad alto contenuto erotico. Insomma, l’ex di Amici è quasi senza freni… Intervistata tra le pagine del settimanale Gente, si è lasciata andare ad una lunga intervista dove ha parlato di molti aspetti della sua vita. Da poco protagonista dello spot natalizio di Yamamay, ha parlato anche dei suoi gusti per quanto riguarda la scelta dell’intimo. “Quel video mi ha dato la possibilità di vedermi in modo diverso. E non mi riferisco solo alla mia versione natalizia. Attraverso il ballo credo di aver comunicato un lato di me stessa più femminile e sensuale.” Proprio a proposito della biancheria sexy, dichiara: “Ogni donna ha il suo stile: rigoroso, semplice o da panterona. A me piace giocare. Mi diverte l’idea di interpretare un ruolo. E avere l’intimo giusto è importante: ti fa sentire bella. A volte ti fa sentire proprio al top”.

Elodie senza freni, l’amore per la biancheria intima: “Mi piace sperimentare!”

Marracash le regalerà qualche capo di biancheria intima per Natale? “Mi piacciono gli uomini che ti regalano l’intimo, è una cosa carina, e anche utile; è un modo per capire cosa si aspettano da te, che immagine abbiano della tua sensualità: puoi scoprire che il tuo compagno ti veda come non avevi mai avuto il coraggio di immaginarti. E invitarti a sperimentare”, racconta. Poi aggiunge: “Amo gli uomini che sanno apprezzare l’estro, la creatività. In ogni campo. Non mi piacciono quelli che mi frenano. Se voglio esagerare, uscire dal binario e giocare a essere sensuale, voglio un compagno che sappia rispecchiarsi nel mio gioco di ruolo”. Successivamente la cantante ha parlato anche della sua bella esperienza alla prima de La Scala: “Alla Scala è stato bellissimo, mi sono commossa. Alla fine del secondo atto sono scoppiata a piangere”. E l’esposizione mediatica? Confessa di non esserne spaventata: “So che la mia vita privata è diventata abbastanza pubblica. E mi va bene così. Cerco di limitarmi nei social, non ne abuso, non siamo una coppia da Instagram. Siamo entrambi molto spontanei. Quando ce ne andiamo in giro siamo molto affiatati e mi fa piacere che si veda”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA