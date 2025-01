Nominato come nuovo capo del dipartimento per l’efficenza del governo di Donald Trump negli Stati Uniti d’America, il miliardario Elon Musk continuerà a far parlare di sé per le sue stravaganze in campo finanziario oltre alla sua vita privata decisamente poco monotona considerando che si è sposato due volte e ha avuto diverse storie con altre donne. Senza contare che è padre di ben dodici figli.

Andando con ordine, la prima moglie di Elon Musk è stata Justine Wilson. Si sono conosciuti al college e sono convolati a nozze nel 2000 e durante il loro matrimonio sono nati la bellezza di sei figli: Nevada (morto prematuramente), Kai, Saxon, Damian, Griffin e Vivian. Quest’ultima è trasgender e si è più volte scagliata contro il padre per averla ripudiata. Il miliardario si è separato da Justine nel 2008. È poi arrivata Talulah Riley con cui si sposa nel 2010. È un matrimonio fatto di tira e molla considerando che hanno divorziato quattro anni dopo per risposarsi nel 2015 e divorziare di nuovo un anno dopo.

Elon Musk è padre di 12 figli, ma Nevada è morto prematuramente

Dopo le due donne sopracitate, Elon Musk ha avuto una frequentazione con l’attrice Amber Heard e poi con la cantante Grimes, dalla quale nasce X Æ A-XII e poi Exa Dark Sideræl (quest’ultima tramite maternità surrogata). Il terzogenito si chiama Techno. Poi la loro storia finisce e dalla relazione tra Elon Musk e Shivon Zilis nascono due gemelli: Strider e Azure. L’anno scorso lui ha raccontato che insieme a Shivon ha avuto un terzo figlio di cui non si sa né il sesso né ovviamente il nome. L’attuale compagna di Elon Musk, salvo colpi di scena dell’ultim’ora, è proprio Shivon Zilis. 38 anni, laureata all’Università di Yale, appassionata di intelligenze artificiale, ora è una delle dirigenti d’alto profilo di Neuralink del suo stesso compagno.

Elon Musk è stato più volte paparazzato con Natasha Bassett, ma non c’è stata alcuna conferma che la loro storia si sia evoluta in un rapporto sentimentale. Oggi lunedì 20 gennaio si terrà la cerimonia di insediamento di Donald Trump che giurerà come prossimo Presidente degli Stati Uniti d’America. Il patron di Tesla e SpaceX avrà un ruolo chiave nella sua amministrazione. Le sue azioni saranno eccentriche come i nomi dei suoi figli?