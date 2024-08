COSA SI SONO DETTI SULLE ELEZIONI USA 2024 DONALD TRUMP E ELON MUSK NELL’AUDIO-SHOW SU X

Un audio lungo due ore e mezza in diretta live su X che ha generato un traffico record per la piattaforma ex Twitter: questo è stata la conversazione tra Elon Musk e Donald Trump nella notte italiana, non un’intervista bensì uno “show” nel quale le Elezioni Presidenziali Usa 2024 sono state ovviamente il piatto più succulento della serata. Con il patron Tesla che si è detto alla fine felice di ospitare anche Kamala Harris qualora la candidata dem lo volesse in uno “Spaces” su X, sono ben 16,4 milioni di persone che hanno seguito in diretta audio (per il video pare ci sia stato un attacco hacker che ha impedito la trasmissione delle immagini, ndr) il dialogo tra Musk e Trump.

Dall’immigrazione irregolare al cambiamento climatico, il candidato repubblicano ha insistito sui suoi cavalli di battaglia per segnare la netta differenza con Harris in vista delle Elezioni Usa 2024. «Incompetente e radicale di sinistra», è stata la definizione più ricorrente usata da Trump per rivolgersi all’avversaria, specie ne considerare il piano Dem per l’immigrazione che ha solo peggiorato in questi 4 anni lo scenario già complesso ai confini sud con il Messico e il Guatemala. «Prometto la più grande deportazione nella storia di questo paese», ha detto Trump chiedendo a Elon Musk di rendersi disponibile, una volta eletto alla Casa Bianca, per comporre una commissione in grado di tagliare tutte le spese inutili del governo federale, così da finanziare gli interventi diretti su immigrazione e inflazione.

Donald Trump ha promesso che tornerà a Butler in Pennsylvania dove lo scorso 13 agosto ha subito l’attentato che fa da spartiacque di questa delicata campagna elettorale: ha invitato gli Stati Uniti d’America ad intavolare un dialogo con Putin, Maduro e la Cina, promettendo la fine delle guerre con lui alla Casa Bianca. «L’Iran non attaccherà, credimi», ha detto l’ex presidente a Elon Musk su X, «Tu sai che io ero lì e gli iraniani sapevano che non dovevano fare casino. Io non volevo fare brutte cose a loro, ma loro erano senza soldi perchè io avevo detto alla Cina di non comprare petrolio dall’Iran». Secondo Trump, se Kamala Harris dovesse vincere la corsa delle Presidenziali Usa 2024, non solo l’America ma l’intero mondo si troverebbe a rischiare la «terza guerra mondiale».

“GOLPE CONTRO BIDEN”: COSA HA DETTO TRUMP A ELON MUSK E A COSA SI RIFERISCE

Non è la prima volta che Trump lo diceva ma è certamente la prima volta che la denuncia sul presunto “golpe” dei democratici contro il loro stesso Presidente Joe Biden ha un “fondamento” rispetto a quanto potrebbe essere successo nelle settimane calde che hanno portato al ritiro dalla corsa per le Presidenziali del candidato in pectore. Durante la conversazione su X di questa notte, Trump davanti alla domanda di Elon Musk su cosa è successo nella corsa verso le Elezioni del 5 novembre 2024 con il ritiro di Biden accusa il Partito Democratico Usa di aver effettuato un colpo di stato per rimuovere il Presidente dalla scheda elettorale.

Il ritiro con una lettera considerata da molti piuttosto “anomala”, il primo mancato endorsement e poi il sostegno pubblico a Kamala Harris, fino allo sblocco dei finanziamenti per la campagna elettorale che ha ripreso dopo il passo di lato di Biden: tutto questo, secondo Trump, sarebbe stato un golpe architettato dai vertici Dem quando si sono accorti che con il Presidente candidato sarebbero andati in corso ad una sconfitta storica contro i Repubblicani. A suffragare la tesi di Trump (che non ha portato prove a suo sostegno, ndr) ci sarebbe la strana intervista rilasciata negli scorsi giorni alla CBS dalla ex speaker Dem Nancy Pelosi, la quale per prima ha parlato di quella lettera sul ritiro come di qualcosa di «anomalo», tanto da non credere che sia stato «realmente Joe Biden ad averla scritta». È poi stato lo stesso Presidente Usa, intervistato sempre dalla CBS, a spiegare di aver avuto pressioni da parte del suo partito per un passo di lato in piena campagna elettorale.