“Elon Musk e Mark Zuckerberg si sfideranno al Colosseo”/ TMZ: “L’ha proposto il governo”

Elon Musk e Mark Zuckerberg si sfideranno sul ring al Colosseo? E’ questo quanto spiegato dal portale americano TMZ, sempre molto aggiornato quando si parla di gossip, e secondo cui ad organizzare il tutto sarebbe stato niente di meno che il governo italiano. Difficile pensare ad una situazione di tale tipo su spinta dell’esecutivo nostrano, in ogni caso quella che sembrava una boutade, una bufala della rete, sta per diventare la battaglia del secolo. Da una parte Elon Musk, numero uno di Tesla e uomo più ricco al mondo, dall’altra il genio dell’informatica Mark Zuckerberg, l’uomo che ha sdoganato i social network nonché padre di Facebook, Instagram e WhatsApp.

«Fonti con conoscenza diretta ci dicono che il Ministro della Cultura di Roma ha contattato Zuckerberg qualche giorno fa per mettere in scena quello che potrebbe essere il più grande combattimento nella storia del mondo nel teatro di combattimento più leggendario della storia», scrive Tmz, ricordando che il Colosseo negli ultimi anni ha raramente ospitato degli eventi, ad eccezione del concerto benefico di Paul McCartney del 2003, quindi vent’anni fa, comunque di fronte ad un pubblico esiguo di sole 400 persone che tra l’altro pagarono 1.500 euro a testa per un posto in prima fila.

ELON MUSK E MARK ZUCKERBERG SI SFIDERANNO AL COLOSSEO? IL TWEET DEL NUMERO UNO DI TESLA

In ogni caso, in attesa di conferme o meno, lo stesso Elon Musk ha confermato l’indiscrezione e attraverso la propria pagina Twitter ha scritto: «Ci sono possibilità che [la battaglia] avvenga al Colosseo». Tutto tace invece in casa Meta e Zuckerberg che per ora ha preferito non commentare la notizia, anche se altri siti d’oltre oceano scrivono che “lo staff di Zuckerberg avrebbe inoltrato l’invito a Dana White, presidente dell’UFC, che a sua volta avrebbe contattato il ministro della cultura Sangiuliano”.

Repubblica aggiunge attraverso il proprio sito: “la redazione di Italian Tech ha contattato sia Meta sia il ministero della Cultura per avere conferme di queste indiscrezioni: aggiorneremo questa pagina quando e se avremo risposta”.











