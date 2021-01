Elon Musk l’uomo più ricco al mondo/ Ceo Tesla supera Jeff Bezos: 185 mrd di dollari

E’ Elon Musk è il nuovo uomo più ricco del mondo secondo il Bloomberg Billionaire’s Index. Stando a quanto riferito da RaiNews, il titolo andato al Ceo di Tesla è dovuto all’importante incremento del 4,7% nel valore delle azioni di Tesla che ha dato una accelerata al suo patrimonio volato a 185 miliardi di dollari, uno in più rispetto a Jeff Bezos che deve cedere la corona classificandosi così secondo. Lo scorso anno la quota di Bezos in azione Amazon ha avuto un incremento di 75 miliardi di dollari per un totale di 175,3 miliardi per via anche dell’aumento delle vendite durante il periodo della pandemia di Coronavirus (non ancora terminata). Questo però non ha retto il clamoroso confronto con le partecipazioni di Musk in Tesla. Elon si è visto incrementare i 170 milioni di azioni della compagnia per un valore di 106 miliardi di dollari durante i passati 12 mesi nei quali le stesse sono aumentare del 743%.

Bezos, con circa 184 miliardi di dollari, manteneva dal 2017 il primato di persona più ricca al mondo. Come chiarisce Agenzia Nova, Musk ha superato a luglio Warren Buffett in settima posizione e a novembre Bill Gates al secondo posto, guadagnando in un anno più dell’intero patrimonio di 132 miliardi di dollari del fondatore di Microsoft.

ELON MUSK È IL NUOVO UOMO PIÙ RICCO AL MONDO

Le azioni di Tesla nell’ultimo anno hanno subito un incremento del proprio valore di ben nove volte, mentre quelle di Amazon sono rimaste sullo stesso livello a causa dei timori degli investitori per possibili interventi di regolamentazione da parte delle autorità federali statunitensi. Questo ha fatto salire anche il valore di mercato dell’azienda fino alla cifra da capogiro di 737,6 miliardi di dollari. I numeri straordinari legati a Elon Musk non si fermano qui, come evidenziato dal Corriere della Sera: il 2021 è iniziato sotto i migliori auspici con +13% rispetto a Capodanno. Non è chiaro cosa il futuro possa ancora riservare all’uomo più ricco del mondo, ciò che è certo è che Jeff Bezos dopo il record detenuto quasi ininterrottamente dal 2017 ha dovuto cedere l’ambito primo posto. Solo per dare un’idea del denaro di Musk, se fosse uno Stato indipendente sarebbe al 53esimo posto nella classifica mondiale del Prodotto Interno Lordo, dietro l’Iraq (196 miliardi) e davanti a Kazakistan (181), Ungheria (172), Qatar (156), Algeria (155) e Ucraina (150).



