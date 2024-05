Elon Musk vs Fauci: “Processatelo!”/ Governo Usa ha finanziato ricerca a Wuhan: l’ammissione al Congresso

Elon Musk torna all’attacco di Anthony Fauci: il CEO di Tesla e Space X, oltre che proprietario di X (ex Twitter), ha condiviso la prima pagina di venerdì del New York Post in cui compare l’immunologo statunitense col titolo “Sick Lies” (“Bugie malate”) e ha twittato “Processate Fauci”. Nel post allegato al retweet di Musk era riportato come il giornale americano insegua l’ex guida della task force istituita negli Stati Uniti durante l’emergenza Covid. La rabbia di Musk è esplosa in seguito alla dichiarazione di Lawrence Tabak, vicedirettore del National Institutes of Health (Nih), il quale al Congresso ha ammesso che i soldi dei contribuenti americani sono stati usati anche per finanziare la ricerca sul gain-of-function presso l’Istituto di virologia di Wuhan in Cina prima dello scoppio della pandemia.

“Se si parla del termine generico, sì, l’abbiamo fatto […] il termine generico è la ricerca che si svolge in molti laboratori in tutto il Paese. Non è regolamentato. E il motivo per cui non è regolamentato è che non rappresenta una minaccia o un danno per nessuno”, ha dichiarato. Tra chi non ammetteva che erano state condotte simili ricerche in Cina con soldi americani c’era pure Anthony Fauci, ex direttore del National institute of allergy and infectious diseases (Niaid), che nel 2021 al Congresso aveva dichiarato che il National Institutes of Health (Nih) “non ha mai finanziato e non finanzia la ricerca sul guadagno di funzione presso l’Istituto di virologia di Wuhan”.

ATTESA PER L’UDIENZA DI FAUCI SU ORIGINE COVID E GAIN-OF-FUNCTION

Quelle dichiarazioni sono state contraddette dal vicedirettore del Nih. Peraltro, Nicole Malliotakis, membro della Camera per lo Stato di New York, ha rivelato che sono a conoscenza di almeno altri 20 progetti di ricerca Ecohealth finanziati da marzo 2020 e di ricerche su Nipah, virus zoonotici, coronavirus di pipistrello e Mers. “Stanno facendo molte di queste ricerche, soprattutto nei Paesi del Terzo mondo”, in particolare con “condizioni di sicurezza scadenti”.

Comunque, il dipartimento della salute e dei servizi umani (Hhs) mercoledì ha accettato la raccomandazione di un sottocomitato ristretto di escludere Ecohealth dai finanziamenti per i prossimi tre anni. L’ora della verità sull’origine del Covid potrebbe essere arrivata, visto che il prossimo 3 giugno Anthony Fauci verrà ascoltato in un’udienza pubblica della sottocomissione per rispondere alle domande sul gain-of-function presso il laboratorio di Wuhan e sulle teorie sull’origine della pandemia.

