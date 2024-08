Decisamente surreale quanto accaduto in queste ore fra Elon Musk, numero uno di Tesla, SpaceX nonché fra gli uomini più ricchi al mondo, e Nicolas Maduro, presidente del Venezuela, confermato negli scorsi giorni dopo delle elezioni contestatissime. Fra coloro che hanno ritenuto una farsa la tornata elettorale, proprio il manager di origini sudafricane che attraverso il proprio profilo ufficiale X ha invitato la popolazione locale a reagire, definendo poi Maduro un pagliaccio. Evidentemente il cinguettio deve essere arrivato anche allo stesso presidente venezuelano che ha accusato il rivale di voler invadere la sua nazione e di volerla bombardare con i razzi.

Una ricostruzione dei fatti completamente lontana dalla realtà, tenendo conto che Musk non può invadere una nazione e nel contempo il CEO di Tesla non dispone di razzi intesi come armi atte a bombardare un qualcosa. La replica di Maduro è giunta tramite un video durante il quale lo stesso presidente del Venezuela lo si vede mentre tiene in mano un cellulare e dichiara appunto guerra ad Elon Musk “Elon Musk, sei disperato. Hai perso la testa. Controllati, o fallirai proprio come questi politici americani di destra”, ha raccontato lo stesso venezuelano, alludendo forse al sostegno presunto dell’imprenditore al candidato repubblicano per la presidenza Usa, Donald Trump.

ELON MUSK VS NICOLAS MADURO, IL VENEZUELANO: “PERDONO TUTTI CONTRO DI ME”

Non contento Maduro ha invitato Musk a combattere e a stretto giro di posta è giunta la replica del sudafricano: “Accetto”. Subito dopo il venezuelano ha invitato il rivale a ripensarci: “Elon Musk, chiunque si metta contro di me si secca. Chiunque si metta contro il Venezuela si secca, Elon Musk. Vuoi combattere? Facciamolo, Elon Musk”, e ancora: “Sono pronto. Sono il figlio di Bolívar e Chavez. Non ho paura di te, Elon Musk. Andiamo, dove vuoi, come diciamo a Caracas nei quartieri. Se lo vuoi tu, lo voglio anch’io, Elon Musk. Dimmi solo dove”. E ancora: “I social media creano una realtà virtuale, e chi controlla la realtà virtuale? Il nostro nuovo acerrimo nemico, il famoso Elon Musk”:

ELON MUSK VS NICOLAS MADURO: INTERNET È ESPLOSO

Ovviamente questa sfida a distanza fra i due ha fatto letteralmente esplodere internet, con milioni di persone che hanno visto il video in questione e moltissime repliche. Musk ha risposto a sua volta, riferendosi alla famosa sfida che si sarebbe dovuta tenere al colosseo con Zuckerberg: “Maduro è un tizio grosso e probabilmente sa come combattere, quindi questo sarebbe un vero combattimento. Zuck è un tizio piccolo, sarebbe stato un combattimento breve lol”.

E ancora: “Se vinco io, si dimette da dittatore del Venezuela. Se vince lui, gli do un passaggio gratis su Marte”. In un altro post, infine, Musk si è detto convinto che alla fine Nicolas Maduro si tirerà indietro. Maduro ha ottenuto più del 50% dei voti durante le ultime elezioni ma la maggior dei voti a favore sarebbero ritenuti fake.