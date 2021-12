Elsa Masci, Signorini ricorda la mamma di Mara Venier/ Retroscena sulla malattia a GF

Un racconto toccante quello di Katia Ricciarelli che, in diretta al Grande Fratello Vip, parla della sorella che oggi non la riconosce più. “Lei non mi riconosce ma io si”, ammette Katia, commossa, e racconta come però la musica serva a smuoverla dal suo oblio, facendola danzare. Un racconto che dà spunto ad Alfonso Signorini per ricordare quello che le faceva un’altra sua grande amica nonché collega: Mara Venier. “Un racconto simile al tuo me lo faceva anche la nostra comune amica Mara Venier quando andava ad incontrare la sua mamma: la musica era in grado di scuoterla dal torpore.”, racconta infatti il conduttore del Grande Fratello Vip. “Vedi la musica cosa riesce a fare?” conclude allora la cantante. Ricordiamo che la mamma di Mara Venier, Elsa Masci, è venuta tristemente a mancare nel 2015 dopo una lunga e dolorosa lotta contro l’Alzheimer. Una perdita che per la celebre conduttrice di Domenica In è stata devastante.

