Elvira, mamma Giuliana De Sio/ “Beveva. Non è stato facile viverci insieme…”

Elvira, chi era la mamma di Giuliana De Sio

Elvira era la mamma di Giuliana De Sio, ospite della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. La mamma dell’attrice è venuta a mancare nel 2016 e ad annunciare la sua morte fu proprio lei con un post su Facebook. “Gli occhi belli di mia madre ieri sera si sono chiusi, per sempre”, scriveva all’epoca la De Sio. Della sua infanzia e del rapporto con la madre, l’attrice ha parlato proprio nel salotto di Oggi è un altro giorno in un’intervista rilasciata il 12 novembre 2020. “Mia mamma era una donna infelice, una delle più infelici che abbia mai conosciuto”, aveva raccontato la De Sio a Serena Bortone.

“Vivere al fianco di una donna così non è facile, poi ho dovuto lavorare tanto su me stessa. Mia madre beveva, per la maggior parte del tempo era altrove, non è facile viverci insieme e crescerci da bambine. Ho dovuto dunque arrangiarmi…”, aveva aggiunto ancora l’attrice aprendo i cassetti dei ricordi con Serena Bortone.

Giuliana De Sio: il grande amore per mamma Elvira

Tra mamma Elvira e Giuliana De Sio c’era un grandissimo amore nonostante i vari problemi che hanno contraddistinto l’infanzia dell’attrice che, in una vecchia intervista, ricordando quegli anni, diceva: “Della mia infanzia non ho un buon ricordo, perché fu noiosa e piena di solitudine. Mio padre era un avvocato, sempre impegnato, mentre mia mamma Elvira era una persona molto apprensiva. Quando si separarono, avevo tredici anni: fu un brutto colpo”.

Tornando sul rapporto con mamma Elvira, sempre nel salotto di Oggi è un altro giorno, ha svelato: “Io l’ho amata ma in un modo che non so rintracciare in maniera lucida dentro di me. Ero sicuramente felice del fatto che lei fosse felice del mio successo. Lei era un’anarchica e questo segno me l’ha lasciato”.

