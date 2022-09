ELIO PETRI, MARIO DE FELICE E ALESSANDRO HABER: EX DI GIULIANA DE SIO/ “Quelle lettere d’amore ricevute…”

Giuliana De Sio e le lettere d’amore di Elio Petri

Giuliana De Sio, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, parla degli uomini della sua vita, partendo da suo padre. “Mi è mancata la figura del padre però ho trovato delle figure sostitutive.” ha spiegato l’attrice, ricordando poi il grande amore con Elio Petri.

Giuliana De Sio, gli amori “Monicelli ‘papà’, Troisi? Amici”/ “Ragazzino si innamorò”

In particolare Serena Bortone ricorda le lettere che Elio le scriveva quando lei aveva soltanto 20 anni. “Le rileggi spesso?” è stata la domanda della conduttrice, alla quale la De Sio ha replicato: “Le ho rilette anni dopo la sua morte e ho capito cose che prima non capivo perché quando le ho rilette avevo l’età che aveva lui quando le ha scritte.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Giuliana De Sio “Scappai di casa: salvata da psicoanalisi”/ “Covid? Pensai di morire”

Giuliana De Sio e l’amore con Elio Petri

Giuliana De Sio ha avuto diversi amori nella sua vita, ma il più grande è stato sicuramente il regista Elio Petri come l’ha definito lei stessa ai microfoni di Serena Bortone in un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno di cui torna ospite nella puntata in onda oggi, martedì 6 settembre. Con Elio Petri, l’attrice ha vissuto una storia importante di cui porta i ricordi nel cuore. “Mi ha lasciato tanto”, ha aggiunto dichiarato qualche tempo fa a Vieni da me. Ma che tipo di rapporto avevano?

“Litigavamo continuamente perché io a 20 anni non capivo cosa c’era nella mente di un 50enne. Adesso capisco perfettamente le sue parole di allora, eravamo molto simili ma ci volevano degli anni per capirlo”, ha detto sempre a Serena Bortone a settembre 2021. Nel corso della sua vita, poi, la De Sio ha vissuto altri amori.

Giuliana De Sio/ "Non riesco a comunicare amore agli uomini. Su Troisi..."

Giuliana De Sio e gli amori con Mario De Felice e Alessandro Haber

Nella vita di Giuliana De Sio c’è sempre stato spazio per l’amore. Spunta così quello con Alessandro Haber. “Ci siamo presi a botte, ci lanciavamo le cose, le scarpe, ma eravamo giovanissimi, avevamo tutta la vita davanti”, ha detto la De Sio a Serena Bortone a settembre 2021.

Rapporto particolare, infine, quello che l’attrice ha avuto con Mario De Felice, ex tronista di Uomini e Donne. “Si è comportato molto male con me. Preferisco non entrare nei particolari, ma dico solo che la nostra era una storia sbagliata. E sono felice che sia finita”. Determinante era stata anche la differenza d’età tra i due: lui era più giovane di 25 anni”, aveva raccontato in una vecchia intervista rilasciata a DiPiù.

© RIPRODUZIONE RISERVATA