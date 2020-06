ELVIS E MARTIN, FIGLI WALTER NUDO/ “Ci vediamo due volte l’anno, ma va bene così”

Pubblicità

Uno degli attributi usati da Walter Nudo per descrivere se stesso nella bio del suo profilo Instagram è “father”; in italiano, “padre”. Com’è normale che sia, l’(ex) attore canadese tiene molto a questo ruolo, in definitiva il più importante di tutta la sua vita. I suoi figli, oggi poco più che adolescenti, si chiamano Elvis e Martin, e Walter ha un buon rapporto con entrambi. I due sono nati dalla sua relazione con Tatiana Tassara (ballerina, modella e attrice genovese) conclusasi nel 2002 dopo circa sette anni insieme. Nel 2018, Nudo ha dichiarato di riuscire a vedere poco i ragazzi – solo due volte l’anno, – mentre la frequenza delle loro telefonate è praticamente giornaliera. Lui si descrive come “il classico padre che lascia liberi i propri figli”: “Loro”, dice, “sono ballerini di danza classica, uno vive a Monaco e l’altro in Russia”. Ed ecco spiegato anche perché i loro incontri avvengono così raramente. Sempre nella stessa intervista (a Nuovo tv, ndr), papà Walter ha dichiarato di sentirsi sereno quando pensa al loro futuro: “Se le loro strade li portano lontano da me, non significa perderli”.

Pubblicità

Elvis e Martin, chi sono i figli di Walter Nudo

In occasione dell’ultima puntata del Grande fratello vip, il reality show a cui ha preso parte – vincendolo – poco più di un anno fa, Walter Nudo ha ricevuto la visita proprio dei suoi due figli Elvis e Martin. In quell’occasione, Nudo ha avuto modo di presentarli davanti alle telecamere, e da quel momento in poi anche loro hanno acquisito una certa notorietà presso il grande pubblico. A dire il vero, però, sia Elvis che Martin erano già abituati a salire su palcoscenici di una certa importanza: i due ragazzi sono impegnati nel mondo della danza, in particolare di quella classica, e in questo sembrano aver seguito le orme della loro madre Tatiana. Elvis è nato nel 1996 e lavora come semisolista al teatro Michajlovskij di San Pietroburgo, in Russia; la sua fidanzata, Vanessa Vestita, è una sua collega. Martin, invece, è nato nel 1999 ed è un componente della compagnia del teatro Bayerische di Monaco di Baviera. Dopo la separazione dei genitori, Elvis e Martin hanno vissuto in Italia insieme alla mamma. Quanto al rapporto con il padre, come detto, quest’ultimo è sempre stato segnato dalla distanza. Una distanza solo chilometrica, però, dal momento che Walter si è sempre detto vicino e attento alle vite dei suoi due figli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA