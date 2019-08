WALTER NUDO E I FIGLI ELVIS E MARTIN/ Foto, ‘The Nudos’ conquistano tutti

Walter Nudo pubblica una nuova foto su Instagram e questa volta fa impazzire i fan. In particolare il pubblico femminile visto che il bel vincitore della terza edizione del Grande Fratello Vip, ha postato una foto a torso nudo in compagnia dei figli Elvis e Martin Carlos accompagnata da una didascalia semplice ed esaustiva: ‘The NUDOS’. Del resto i tre ‘bronzi di casa Nudo’ si mostrano in tutto il loro splendore collezionando centinaia di likes e commenti. A commentare la foto tantissimi personaggi vip: da Fabio Basile a Massimiliano Morra che scrive “i tuoi due angeli” fino a Valeria Marini che commenta con una serie dei suoi baci stellari. Non mancano i commenti delle persone comuni che denotano: “la bellezza è di famiglia”, mentre una utente non nasconde “wow…. Abbagliata… Non mi escono le parole giuste per descrivervi… Tanto siete splendidi.

Walter Nudo e il bug delle Instagram Stories

In questi giorni il nome di Walter Nudo è stato associato ad un problema nato su Instagram secondo cui personaggi famosi visualizzazione le Instagram Stories di persone comuni per accrescere il numero dei propri follower su Instagram. Con un post pubblicato proprio su Instagram l’ex vincitore del Grande Fratello Vip e dell’Isola dei Famosi ha voluto smentire questa voce: “sta girando sul web, voci che io vado a vedere storie di vari profili! Con tutto il rispetto alle vostre storie, ho altre cose da fare durante il giorno”. Non solo, Walter ha precisato di utilizzare Instagram solo per condividere messaggi di amore con tutti i suoi fan, ma non nasconde che possa esserci lo zampino di qualcuno a lui vicino: “forse il mio team, la Nudofamily, mosso da tale obbiettivo, può aver scelto qualche strategia che poi si è dimostrata non valida o inappropriata: fa parte del processo, si agisce, si sbaglia, si impara, si agisce di nuovo per fare segno! Così conoscete la verità dalla fonte!”.

Walter Nudo e la fede: “bisogna seguire i tuoi sogni” Walter Nudo condivide spesso messaggi di speranza e di positività con i suoi follower. In particolare l’ex vincitore del GF VIP 3 si è soffermato anche su un argomento molto delicato e profondo come la fede lasciandosi andare ad una importante riflessione: “è per questo che devi sviluppare l’abilità di vedere le cose che ancora non esistono! È per questo che devi avere fede per seguire i tuoi sogni! Anche se ci sono rischi, devi avere la fede di prendere quei rischi, sapendo che, qualunque sia il risultato, tu sarai in grado di superarli”. Parole importanti per Walter che ha recuperato alla grande dopo essere stato colpito da un ictus che ha fatto temere il peggio. Parlando di quel momento della sua vita ha detto: “Quando il corpo dice fermati, lo spirito piange…Me lo ricorderò sempre. In quel momento lì avevo rabbia, dicevo non è possibile. Mi controllano tutto e vedono che il problema arrivava dal cuore”. La cosa importante per Walter è quella di perseguire i propri sogni e capire cosa si vuole veramente dalla vita: ” tutto ciò di cui hai bisogno è il coraggio di andare avanti e la fede di sapere che la strada che stai percorrendo ti sta portando verso il sogno della tua vita!”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Walter Nudo (@walter_nudo) in data: 10 Ago 2019 alle ore 3:04 PDT

