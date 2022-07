Emanuel Caserio e Chiara Russo coppia top-secret?/ Gli indizi oltre il set de Il paradiso delle signore

Il paradiso delle signore, Emanuel Caserio e Chiara Russo sono una coppia? Ecco cosa trapela in rete

Gli indiscussi protagonisti di molte stagioni tv de Il paradiso delle signore, Emanuel Caserio e Chiara Russo, sono al centro dell’attenzione mediatica per i continui gossip che li vedrebbero ormai una coppia nella vita. Emanuel Caserio interpreta nella famosa serie tv il ruolo del giovane cameriere Salvatore Amato, che dopo una profonda delusione amorosa vissuta al fianco di Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) si è innamorato, fidanzato e sposato con Anna Imbriani (Giulia Vecchio). Chiara Russo, invece, copre il ruolo di Maria Puglisi, giovane sarta che da Partanna emigra a Milano e, oltre a lavorare con Agnese (Antonella Attili) e al grande magazzino dopo si innamora di Rocco Amato (Giancarlo Commare) e la loro relazione amorosa naufraga ad un passo dalla nozze.

Ma al di là del set de Il paradiso delle signore, pare che tra i due giovani attori vi sia del tenero, come si evincerebbe dalle diverse foto emerse in rete negli ultimi mesi, da cui sembrerebbe evidente a molti telespettatori e non che tra Emanuel e Chiara vi sia del tenero . Ma sarà davvero come si vocifera sul conto dei due giovani? Oltre le supposizioni generali che aleggiano sul conto dei due, gli attori si lasciano immortalare spesso e volentieri insieme in foto che li ritraggono in atteggiamenti complici non solo mentre sono sul set delle scene girate insieme, ma anche in posti visitati insieme fuori dal set.

Gli altri indizi sulla “coppia” vip de Il paradiso delle signore

Di recente, Emanuel Caserio e Chiara Russo hanno intrapreso un viaggio di coppia negli Stati Uniti d’America, al matrimonio di Neva Leoni (collega che nella soap dà il volto a Tina Amato) con Claudio Colica, occasione in cui si sono palesati affiatati e complici e hanno postato una nuova foto via social, che li ritrae felicemente insieme, quasi a voler testimoniare di fatto il loro vociferato amore. Il gossip sul presunto amore top secret de Il paradiso delle signore si fa, quindi, sempre più esplosivo, ma solo con un’eventuale conferma o smentita dei diretti interessati si potrà dare ragione o torto ai rumor circolanti sul conto degli attori.

