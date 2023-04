Emanuel Lo distrugge la Celentano ad Amici 22: “Mente per non ammettere la sconfitta”/ Lettera infuocata!

Amici 22, Emanuel Lo scrive una lettera infuocata a Isobel e Alessandra Celentano

È guerra aperta al serale di Amici 2023 tra gli insegnati Emanuel Lo e Alessandra Celentano. Al centro delle loro discussioni le rispettive allieve Maddalena e Isobel, messe già a confronto in varie occasioni in queste puntate del serale. Una rivalità che Emanuel Lo è tornato ad accendere, lanciando un nuovo guanto di sfida a Isobel con una lettera infuocata indirizzata alla sua insegnante.

Due settimane fa, Maddalena e Isobel si affrontavano in studio per un guanto a tema sensualità voluto dalla Celentano, certa che la sua allieva avrebbe stravinto. A trionfare è stata invece Maddalena, che la maestra di danza classica ha però definito ‘volgare’ nella sua performance. Da qui la decisione di Emanuel Lo di lanciare un secondo guanto sulla sensualità, approfittandone però per scrivere una lettera alla Celentano e lanciarle nuove stoccate.

Emanuel Lo punge la Celentano: ” “Comincio a pensare che non sappia dove stia di casa la sensualità”

Queste alcune delle frasi scritte da Emanuel nella lettera ricevuta da Isobel ad Amici 22: “La maestra non si è arresa all’evidenza della sconfitta e, come al solito, ha girato la frittata dicendo che Maddalena è risultata volgare”. E ancora: “Comincio a pensare che la maestra non sappia neppure dove stia di casa la sensualità oppure, peggio ancora, che menta pur di non ammettere la sconfitta”. È per questo che il compagno di Giorgia punge Isobel e la Celentano, dichiarando di voler dar loro una ‘seconda possibilità’ per rifarsi dalla sconfitta; poi conclude: “Forse mandandovi un altro guanto sullo stesso tema la tua insegnante può comprendere meglio la differenza tra sensualità e volgarità”. Come replicherà la maestra Celentano?

