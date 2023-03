Emanuel Lo, furiosa lite con la Celentano al serale di Amici 2023/ Guanto e accuse: “Sei ignorante”

Emanuel Lo, scoppia la lite con la Celentano al serale di Amici 2023

Il guanto di sfida lanciato da Emanuel Lo a Ramon, accende la lite al serale di Amici 2023 tra il coach e Alessandra Celentano. La sfida è tra Ramon e Samu è su una coreografia hip hop ma Emanuel Lo sottolinea che l’accento della prova è sul movimento più che sui passi e la tecnica. Per la Celentano però il guanto di sfida non ha alcun senso ed è per questo che accusa Emanuel Lo.

“Dite delle cose assurde!” tuona la Celentano di fronte alle motivazioni di Emanuel Lo sul guanto di sfida. “Stai dicendo delle cose ignoranti!” replica però il coach, facendo infuriare la Celentano. “Sei tu che sei ignorante che dici una cosa del genere!” risponde Alessandra. “Questo è un guanto che io ho dato non per la tecnica Hip Hip ma per il movimento. Secondo me Ramon è un bellissimo ballerino ma nel suo. Quando esce da quello, il suo movimento decade! Il suo movimento è povero!” motiva ancora Emanuel.

Emanuel Lo scatenato contro Alessandra Celentano, ma il guento di sfida è annullato

“Ma cosa stai dicendo? – replica furiosa la Celentano – Il problema è che ormai della tecnica non se ne parla più, e quei ballerini che ce l’hanno sono anche criticati! Tu ci giri intorno ma lo stai screditando!” Giuseppe Giofrè è però d’accordo con la Celentano e decide di rendere nullo il guanto di sfida, invalidandolo come prova.

