Emanuel Lo, sfuriata contro Celentano ad Amici 2023/ “Prendi meriti con non ti appartengono. Megalomani!”

Lite tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano al serale di Amici 2023: il guanto di sfida

Anche il nuovo guanto di sfida tra Isobel e Maddalena ad Amici 2023 scatena in studio l’ennesima polemica. La lettera inviata dalla maestra Celentano all’allieva di Emanuel Lo è questa volta meno dura, ma il coach ha comunque da ridire e lo fa presente alla collega, scatenando il primo scontro della serata.

“Questo è un guanto che mi piace moltissimo, quello che mi piace meno è che ti prendi dei meriti che non ti appartengono!” tuona Emanuel Lo contro Alessandra Celentano. E continua: “Lei non sta migliorando grazie ai tuoi dieci guanti, ma perché studia all’interno di questa scuola e si impegna! Se io do dieci guanti a Ramon sull’hip hop invece non migliora! Non puoi scrivere che il merito è tuo quando ci sono persone che si fanno il mazz* così!”

Non ci sta però Alessandra Celentano, che replica a tono al collega: “Ma cosa stai dicendo! Non migliora? Io vedo Maddalena anche più agguerrita, forte, io scrivo che la trovo migliorata da quando è al serale e sente fortemente questa competizione con Isobel! Ma non ti sta mai bene niente Emanuel!” L’esibizione successiva e la votazione della giuria premiano Isobel, che vince un altro punto in questo serale di Amici 2023. E mentre Zerbi e Celentano gongolano, Emanuel Lo lancia l’ultimo affondo: “Siete una squadra di megalomani!”

