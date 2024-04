Amici 23, Giovanni Tesse aveva una cotta per la prof Celentano?/ La risposta spiazzante

Giovanni Tesse era innamorato di qualcuna ad Amici 23? La rivelazione

Giovanni Tesse riavvolge il nastro e racconta la sua avventura ad Amici 23. Il ballerino è intervenuto in una serie di risposte sui social, dove ha colto l’occasione per svelare ai fan quali siano le sue sensazioni a distanza di qualche settimana dall’uscita dal programma. Il latinista si è espresso sul rapporto con Raimondo Todaro, e anche quanto è stata importante per lui l’esperienza nel talent di Maria De Filippi. Sul rapporto Todaro, in particolare, Giovanni ha ammesso di aver incontrato in lui una figura paterna anche perché è stato l’unico a supportarlo e a sostenerlo nel corso dei mesi nel format. E anche adesso che è ha ormai lasciato la trasmissione Giovanni non nasconde che sarà per sempre un punto di riferimento e una persona su cui sente di poter contare.

Riguardo al capitolo sentimentale, Giovanni Tesse ha preferito defilarsi, svelando di aver nutrito una particolare stima nei confronti della professoressa Celentano, il tutto ovviamente in chiave ironica. Alla domanda se avesse una cotta per qualcuno all’interno del talent, Giovanni Tesse ha risposto spiazzando i follower: “Sì, avevo un debole segreto per la maestra Celentano”. Ovviamente, si tratta di una risposta simpatica e che ancora una volta testimonia il carattere giocherellone e burlone del ballerino.

Giovanni Tesse, parole speciali per Francesca Tocca dopo Amici 23

Intervenuto sui social, Giovanni Tesse ha speso parole importanti anche per Francesca Tocca, compagna di vita di Raimondo Todaro. “Francy con me è stata una mamma, una migliore amica, una sorella che ha fatto di tutto con una pazienza infinita pur di far uscire la parte migliore di me sotto tutti i punti di vista. Ti voglio un bene dell’anima ballerina mia” le parole di Giovanni sulla ballerina.

Riguardo all’esperienza ad Amici 23, Giovanni Tesse ha voluto rivelare: “È stata l’esperienza più bella della mia vita e ringrazio Maria De Filippi, Raimondo che mi ha scelto e tutti i professionisti. Sono consapevole che per fare lezione con me ci vuole tanta pazienza. – ha proseguito Giovanni Tesse – Il momento più bello per me è formato da tutte le volte che sono entrato a fare lezione con tutti i professionisti”. Un’esperienza che resterà indelebile nel cuore del ballerino, uscito rinforzato dai mesi vissuti nella Casetta nonostante l’addio anticipato ad Amici 23.

