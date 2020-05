Emanuela Aureli e il marito Sergio Folco/ Lei piange per Maurizio Costanzo, lui…

Pubblicità

Emanuela Aureli e il marito Sergio Folco, ospiti di Vieni da me, rispondono alle domande scottanti di Caterina Balivo. In collegamento dalla sua casa, Emanuela Aureli accoglie la conduttrice di Raiuno imitandola con la famosa cassettiera. “Dopo la quarantena state ancora insieme, questa è una notizia”, esordisce Caterina Balivo. “Grazie a Dio sì”, risponde Emanuela Aureli che, prima di rispondere alle domande sulla sua vita e sul suo rapporto di coppia, saluta emozionandosi Maurizio Costanzo che ha contribuito a dare una svolta alla sua carriera. “Mi ha cambiato la vita”, ha detto la Aureli. Reduce dalla quarantena, Emanuela e il marito svelano di non aver preso chili e di aver mangiato bene tenendosi in forma. “Il cuoco sono stato io perchè mi piace tanto cucinare, mi rilassa”, afferma Emanuela che, invece, ammette di non amare molto stare in cucina.

EMANUELA AURELI E IL MARITO SERGIO FOLCO: IL MESSAGGIO D’AMORE

Emanuela Aureli e Sergio Folco formano una coppia solida e collaudata. La quarantena ha unito ancora di più i due coniugi che hanno riscoperto la voglia di stare insieme e di condividere il loro tempo con il figlio Giulio che ha quattro anni e mezzo. “Sono stato benissimo sempre sia quando faceva i personaggi che quando era Emanuela. Nella negatività che c’è stata abbiamo riscoperto delle cose positive come la quotidianità e il rapporto con nostro figlio“, ha svelato Sergio che Emanuela, poi, definisce – “romantico, creativo e dolce”. Emanuela, invece, ammette di non avere una vena romantica, ma in sottofondo, il marito commenta: “non scherziamo, è dolce”. Sergio, poi, su invito della Balivo, scrive un romantico messaggio d’amore alla moglie: “Gli amori più belli sono quelli che cominciano per caso e durano per sempre, ti amo”.





