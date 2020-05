Maurizio Costanzo/ “Maria De Filippi ottima madre, è l’incontro bello della mia…”

Pubblicità

Dopo aver inviato tantissime lettere a Maurizio Costanzo per farsi invitare nella sua trasmissione, Caterina Balivo intervista il marito di Maria De Filippi. “Fai i complimenti a tuo marito Guido Maria Brera per Diavoli”, afferma Costanzo. “Diavoli però è una serie di Sky, non so se si può dire”, risponde la Balivo. “Chi se ne frega, è una bella serie”, aggiunge ancora Costanzo. “Glieli farò allora, ma sappi che è andato via di casa dal 4 maggio, da quando ho ricominciato a lavorare per stare in sicurezza”, risponde Caterina Balivo. Dopo un filmato di repertorio in cui non aveva ancora i baffi, Costanzo svela il motivo per cui decise di farseli cresceri: “Mi era venuta un’influenza e sul labbro mi venne un foruncolo e il barbiere mi disse di farmi crescere i baffi. Poi incontrai Nino Manfredi che mi disse che mi stavano bene e decisi di seguire il suo consiglio non tagliandoli più”, svela Costanzo.

MAURIZIO COSTANZO TALENT SCOUT, LE LACRIME DI EMANUELA AURELI

Tanti ringraziamenti per Maurizio Costanzo da parte dei personaggi che ha scoperto. Tra questi c’è Enzo Iacchetti: “Parlare con te è sempre un’emozione. Sono venuto da te la prima volta il 31 ottobre 1990, ero pieno di debito, ma non mollavo. Sono venuto da te e tu sei stato l’asso di cuori che ha risolto la mia vita e la mia carriera e tutto ciò che faccio è merito tuo. Ci hai creduto come ci ho creduto io e per fortuna ti ho trovato”, dice Iacchetti in un videomessaggio. “Al Costanzo Show, negli anni, sono venuti circa 45mila persone e tra questi c’erano Enzo Iacchetti, Giobbe Covayya, Ricky Memphis, Valerio Mastrandrea, Emanuela Aureli e tanti altri”, afferma il marito di Maria De Filippi. Ad ascoltare le parole di Costanzo c’è Emanuela Aureli che, in collegamento da casa sua, interviene ringraziandolo: “Mi ha cambiato la vita come l’ha cambiata a tante altre persone. Poi una dichiarazione sulla De Filippi: “Maria è un’ottima mamma. E’ un bellissimo incontro della mia vita. A fine agosto festeggiamo 25 anni di matrimonio”, conclude.



