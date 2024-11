Marito Emanuela Aureli, chi è: il retroscena su Sergio Di Folco

La nota imitatrice e coach di Tale e quale show oggi farà capolinea nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona, la conduttrice spalancherà le porte alla sua ospite. Con il marito Emanuela Aureli ha già avuto modo di raccontarsi nella trasmissione in passato, raccontando la speciale relazione che sta vivendo e dalla quale ha avuto vita anche il figlio Giulio Folco. “Ho sofferto per amore, sono sempre stata tormentata e sfortunata, ora che guardo mio marito mi sento finalmente fortunata!” ha rivelato.

Del marito Emanuela Aureli ha inoltre confidato in una intervista rilasciata a Dipiù: “Avevo promesso a me stessa che non mi sarei mai più innamorata perché avevo già sofferto troppo”. Poi la conoscenza scattata in discoteca al compleanno di un amico comune, di lì a poco invece è scattata la proposta di matrimonio da parte di Giulio Folco.

Marito Emanuela Aureli, Giulio Di Folco: “La proposta di nozze a Parigi”

Dopo pochi mesi dalla loro conoscenza, Emanuela Aureli e Giulio Di Folco hanno deciso di fare il passo decisivo, convolando a nozze: “La proposta è arrivata a Parigi” ha rivelato il marito della nota imitatrice e coach di Tale e quale show, poi invece è arrivato il figlio Giulio.

Di mettere al mondo un’altra creatura però non è il momento di parlarne, riguardo al marito Emanuela Aureli ha ammesso: “Ora sono piuttosto avanti con l’età e ho paura di sostenere un’altra gravidanza, poi se dovesse accadere ne sarei felice” ha confidato l’artista. Intanto Emanuela Aureli si gode l’amore con il marito Giulio Di Folco, dopo aver a lungo sofferto in passato per via di storie e relazioni sbagliate.

