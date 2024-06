Emanuela Folliero choc: “Hanno derubato mia madre, ma dove viviamo?!”/ “Era vicino a me, non è possibile…”

Esperienza choc per la madre di Emanuela Folliero e sua zia Giuliana, rispettivamente di 93 e 96 anni. La conduttrice ha pubblicato un video sui social – repostato su Instagram dalla pagina Milanobelladadio – palesemente ancora sconcertata e scossa, raccontando di come sua madre fosse stata appena derubata della sua borsa proprio mentre si trovava in compagnia di entrambe le donne, presumibilmente durante una passeggiata.

“Non è possibile, sono con mia mamma e mia zia Giuliana, 93 e 96 anni. Le hanno rubato la borsa, erano vicino a me e… Non è possibile!”. Queste le parole di Emanuela Folliero nel video pubblicato sui social, rabbiosa e al contempo preoccupata per il furto subito da sua madre che avendo 93 anni risente ulteriormente di spaventi e circostanze simile che a prescindere, non dovrebbero mai presentarsi e accadere.

Emanuela Folliero si scaglia contro gli autori dell’aggressione alla madre: “Tornatevene a casa, altro che integrazione!”

“Rubare la borsa ad una persona disabile, ma dove viviamo? Non si può andare in giro, oltretutto mia madre adesso si sente anche male”. E’ un fiume in piena Emanuela Folliero sui social come giusto che sia – stando al video repostato su Instagram dalla pagina Milanobelladadio – dopo il furto subito da sua madre. Per fortuna la conduttrice era lì presente ed è riuscita ad assistere sia la 93enne che sua zia Giuliana (96 anni), visibilmente scosse osservando le immagini dopo lo spiacevole evento.

“Io adesso vado a denunciare, però: ma che cosa si devono integrare queste qua? Devono tornare a casa loro”. Prosegue così lo sfogo di Emanuela Folliero che non si capacita di come sia possibile, in una grande città colma di controlli, che accadano ancora eventi di questo tipo che potrebbero mettere a serio rischio la salute di persone anziane. “Ma non hanno una coscienza, una madre, una nonna? Devono togliere la borsa e far star male mia madre…”.











