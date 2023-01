Emanuela Folliero: “Mio figlio Andrea è stato bullizzato”/ “Sono intervenuta io e…”

Emanuela Folliero, ospite a “Verissimo” in occasione della puntata di oggi, sabato 14 gennaio 2023, ha raccontato un episodio di bullismo subìto da suo figlio Andrea, che recentemente l’ha soccorsa in casa dopo che la conduttrice televisiva ed ex annunciatrice ha preso la scossa dal tostapane presente in cucina. Folliero ha sottolineato che il suo Andrea “aveva 9-10 anni all’epoca dell’episodio di bullismo ed eravamo in vacanza. C’era anche un suo amico più grande di lui”.

EMANUELA FOLLIERO: “HO SALVATO MIO FIGLIO ANDREA DAI BULLI”

In quei giorni Emanuela Folliero li vedeva entrambi strani. Poi, improvvisamente, in una delle giornate di relax, “feci per andare in stanza e li vidi accerchiati da un gruppo di bulli più grandi, di 16-18 anni, che li minacciavano. ‘Dammi questo, dammi quest’altro…’. Durante tutte le vacanze facevano questo. Io allora sono apparsa alle loro spalle, mio figlio è corso a chiudersi in stanza. Allora, ho preso mio figlio e quest’altro ragazzino e li ho portati davanti a questi qua, che sostenevano non fosse avvenuto nulla di male. Poi ho chiamato il direttore e questi con la famiglia se ne sono andati, altrimenti chiamavo la polizia. Probabilmente, se io non avessi visto mio figlio Andrea mentre veniva bullizzato, non me l’avrebbe mai detto”.

