Emanuela Folliero: “Ho rischiato di morire”/ “Scossa dal tostapane: sono caduta e…”

Emanuela Folliero, ospite della trasmissione “Trends&Celebrities” di Rtl 102.5 News, condotta da Francesco Fredella, Silvia Annicchiarico e Virginia Tschang e andata in onda nel pomeriggio di oggi, martedì 10 gennaio 2023, ha raccontato di avere vissuto una disavventura davvero spaventosa quattro giorni fa, quando l’Italia intera era impegnata a festeggiare l’Epifania, ultima festività natalizia presente nel nostro calendario e primo giorno dell’ultimo ponte delle Feste.

In particolare, ha rivelato l’ex conduttrice di “Stranamore”, la sua stessa vita è stata in pericolo per via di una disattenzione da parte sua che avrebbe potuto pagare davvero a caro prezzo: “Nel giorno dell’Epifania ho preso una scossa di energia elettrica – ha asserito Emanuela Folliero –. Tanto spavento, per fortuna è finito tutto bene”. Ma cosa è successo, esattamente? “Avevo le mani umide e ho preso la scossa collegando il tostapane. Sono caduta a terra, mio figlio ha chiamato l’ambulanza. Per fortuna, posso raccontarlo e non è accaduto nulla di grave. Solo tanta paura”.

EMANUELA FOLLIERO, SCOSSA DI ENERGIA ELETTRICA DAL TOSTAPANE: “MIO FIGLIO HA CHIAMATO L’AMBULANZA”

A “Trends&Celebrities” Emanuela Folliero ha quindi potuto tirare un grosso sospiro di sollievo legato alle sue condizioni di salute, considerato che i risvolti dell’episodio del 6 gennaio avrebbero potuto avere un esito davvero tragico.

A livello televisivo, negli ultimi anni Emanuela Folliero è stata impegnata in alcuni spot televisivi. Nel 2019, prima della pandemia di Coronavirus, realizzò per conto di Sky Atlantic un annuncio speciale, dal sapore amarcord, per presentare il primo appuntamento della serie “1994”. Dal 25 novembre al 20 dicembre 2019, poi, tornò sugli schermi di Rete 4 conducendo un nuovo ciclo del programma “Sai cosa mangi?”. Interpretò proprio in quell’anno un cameo nel film tv con protagonista il gruppo comico de “I Legnanesi”, dal titolo “Non è Natale senza Panettone”. Prima ancora, l’attrice e conduttrice presentò due volte al mese una rubrica dedicata ai sentimenti nel programma di Rai Due “Detto Fatto”.

