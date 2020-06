Emanuela Folliero/ “Vorrei pranzare con Papa Francesco, avrebbe molto da dire ed io…”

Pubblicità

Emanuela Folliero questa sera sarà ospite a Live Non è la d’Urso. Spesso protagonista nel ruolo di opinionista nelle trasmissioni di Barbara d’Urso, la conduttrice ha di recente rilasciato una intervista al settimanale Vero Tv in cui ha raccontato il suo rapporto con il cibo (non ha mai negato di essere una buona forchetta) e come proprio quest’ultimo faccia da legante all’interno della sua famiglia. Ma a tal proposito, restando in tema, c’è una persona con la quale le piacerebbe andare a cena? La risposta della Folliero al settimanale è stata spiazzante: “Non vorrei sembrare troppo pretenziosa nel dirlo, ma c’è ed è Papa Francesco: è una figura che sento vicina più di ogni altro Papa. Di certo avrebbe molto da dire e io avrei l’onore di ascoltarlo”. Di l’ha avvicinata in maniera così forte al mondo della cucina? Emanuela torna a spiazzare ancora ed a differenza dei luoghi comuni che vorrebbero che a tramandare la passione sia proprio la madre (o comunque un genitore), nel suo caso è stata un’altra figura della famiglia: “E’ stato mio fratello Maurizio a contagiarmi. Cucinare mi piace perché è un momento in cui si rimane con se stessi e si ha modo di pensare. Mentre le mani sono occupare, la mente corre”, ha commentato.

EMANUELA FOLLIERO, LA REGINA DEL TIRAMISÙ

Emanuela Folliero è proprio la regina dei fornelli! Modestia a parte, la simpatica conduttrice nella sua recente intervista ha rivelato anche qual è il suo piatto forte: “Sono la regina del tiramisù: è davvero il mio asso nella manica, ma mi riesce molto bene anche la parmigiana”, ha dichiarato. Nei mesi scorsi, intervistata al medesimo settimanale aveva dichiarato di non aver pensato ad un piano “B” dopo l’era delle annunciatrici tv: “Non avevo un piano b dopo la stagione degli annunci, alla fine del mio contratto con Mediaset in esclusiva. A luglio 2019 ho concluso i miei quasi 30 anni da annunciatrice. Per la prima volta mi sono goduta la tranquillità”, aveva detto. Adesso la vediamo spesso ospite di Barbara d’Urso e proprio stasera approderà nel suo salotto. Alla vigilia della sua ospitata, la Folliero ha realizzato alcune simpatiche Instagram Stories dando l’appuntamento con Live Non è la d’Urso mentre si preparava – trucco e parrucco – direttamente a casa sua.



