Santa Messa Rai 1 e Angelus/ Diretta video streaming: la Santissima Trinità

Oggi 7 giugno 2020 è una nuova domenica e si rinnova anche l’appuntamento alle ore 11.00 con la Santa Messa del giorno trasmessa per i fedeli in diretta tv su Rai 1 e di conseguenza anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. La Chiesa Cattolica celebra oggi la solennità della Santissima Trinità, che ci ricorda il principale dogma della fede cristiana, cioè l’unicità di Dio che si manifesta però nelle tre “persone” del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che era stato al centro della solennità della domenica scorsa, giorno di Pentecoste.

Per oggi l’appuntamento con la diretta della Santa Messa “televisiva” della domenica sarà presso la Basilica di San Lorenzo fuori le Mura a Roma, come di consueto preceduta dalla rubrica di informazione religiosa “A Sua immagine”, condotta da Lorena Bianchetti, mentre a mezzogiorno ci sarà la recita della preghiera dell’Angelus di Papa Francesco, sempre in diretta tv e streaming su Rai 1 – ricordiamo infatti che con la fine del tempo di Pasqua si torna a recitare l’Angelus al posto del Regina Coeli. San Lorenzo fuori le Mura sorge all’inizio del tratto extraurbano della via Tiburtina, nel luogo della tomba di San Lorenzo martire, ucciso nel 258 durante la persecuzione voluta dall’imperatore romano Valeriano. Questa chiesa vanta dunque una storia antichissima, perché fu costruita nel IV secolo su volontà dell’imperatore Costantino.

Nel corso dei secoli poi la Basilica di San Lorenzo fuori le mura (detta anche San Lorenzo al Verano) ha subito molte modifiche, alcune pure recentissime: ad esempio la facciata è stata ricostruita dopo il bombardamento alleato del 19 luglio 1943. Essa fa parte del tradizionale “giro delle sette chiese”, atto di devozione tipico in particolare del Sabato Santo. La chiesa è amministrata dai frati cappuccini, ed è sede di parrocchia. Da notare che, oltre alla tomba di San Lorenzo, in questa Basilica sono tumulati anche ben cinque Papi (san Zosimo, san Sisto III, sant’Ilario, Damaso II e il beato Pio IX) e Alcide De Gasperi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAIPLAY DELLA SANTA MESSA

DIRETTA SANTA MESSA: LE LETTURE DI OGGI, 7 GIUGNO 2020

La liturgia nella Santa Messa di oggi, domenica 7 giugno 2020, ricorda dunque la solennità della Santissima Trinità. Dopo le feste dell’Ascensione del Signore di due settimane fa e della Pentecoste domenica scorsa, oggi i cristiani sono invitati dunque a pregare e meditare sul dogma principale della loro fede, aiutati in questo dalle letture. Il passo del Vangelo è Gv 3, 16-18, nel quale l’evangelista San Giovanni ricorda che Dio Padre ha mandato il Figlio suo Gesù perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Non dunque per condannare, ma per salvare “perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna”.

Parlando con Nicodemo, il Signore Gesù mostra dunque come Dio agisce verso gli uomini: non si impone, non costringe ad accettarlo, si consegna alla nostra decisione. Tuttavia, l’avvertimento è perentorio per chi non lo riconosce come salvatore: “Chi non crede è già stato condannato”. Questa è la vertigine dell’esperienza umana, che come dono più grande ha ricevuto proprio la libertà.

Anche le due letture indicano la presenza divina: nella prima, tratta dal libro dell’Esodo, si ricordano infatti le parole di Dio a Mosé sul monte Sinai: “Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà”. Nella seconda invece, tratta dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi, l’apostolo invita i fedeli a tendere alla perfezione, farsi coraggio a vicenda, avere gli stessi sentimenti, vivere in pace “e il Dio dell’amore e della pace sarà con voi”. Ciò è possibile all’uomo con “la grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo”, che San Paolo dunque invoca affinché “siano con tutti voi”.



