Emanuela Fuin, madre Guendalina Tavassi/ “E’ una ragazza forte e combattiva”

Emanuela Fuin è la madre di Guendalina Tavassi. Mamma e figlia sono come due gocce d’acqua e hanno un bellissimo rapporto. La mamma, che in passato ha lavorato nel mondo dello spettacolo, ha sempre sostenuto la scelta della figlia di lavorare in questo settore. Dapprima l’ha incoraggiata durante la prima esperienza televisiva al Grande Fratello e poi successivamente quando è stata scelta come naufraga de L’Isola dei Famosi. Proprio all’Isola quest’anno Guendalina farà ritorno con il fratello. La mamma, ricordando proprio l’esperienza della figlia sulla prima isola dei famosi, ha detto: “a parte la sua fobia per gli insetti so che mia figlia è una ragazza forte e combattiva, che si adatta facilmente ad ogni circostanza. Però devo dire che sull’isola mi ha davvero sorpresa perchè l’ho scoperta diplomatica, una dote che non credevo proprio avesse. L’ho vista tranquilla, addirittura l’ho vista ridere quando l’hanno attaccata duramente, mentre tutti sanno che Guendalina non è certo un tipo che le manda a dire”.

Non solo, Emanuela ha anche aggiunto parlando della figlia Guendalina: “lei è una tipa sanguigna ma ha imparato a controllarsi. Certo è sempre molto ironica, ma non ha più gli aspetti negativi nel carattere che ha mostrato al Grande Fratello.

Chi è Emanuela Fuin, mamma Guendalina Tavassi

Ma chi è Emanuela Fuin? Non solo la mamma di Guendalina Tavassi, visto che in passato ha lavorato nel mondo dello spettacolo collaborando con mostri sacri come Renzo Arbore e Nino Frassica. In pochi la ricorderanno, ma Emanuela è stata una delle ragazze coccodè del programma cult “Indietro tutta” di Renzo Arbore e Nino Frassica. Non solo, ha partecipato anche al programma “L’Araba Fenice” trasmesso su Italia Uno e allo show “Fantastico 10” condotto da Enrico Montesano e Anna Oxa.

La Fuin si è fatta conoscere anche come attrice partecipando alla fiction cult “Commesse” diretta da Giorgio Capitani. Sempre nel mondo del cinema ha partecipato al film “Palla al centro” diretto da Federico Moccia, “Un tassinaro a New York”, “Belli Freschi” e “La più bella del reame” ispirato alle memorie di Marina Ripa di Meana. Infine la mamma di Guendalina è stata anche protagonista di alcuni spot pubblicitari, tra cui due realizzati per due marche di gelati.

