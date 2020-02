Emanuela Postacchini/ Chi è attrice che accusa Harvey Weinstein: “Mi ha ingannata…”

Un’altra italiana accusa Harvey Weinstein nel processo che vede imputato appunto l’ex produttore. Emanuela Postacchini ha deposto ieri in tribunale a Manhattan. Lei è la donna di cui Jessica Mann ha parlato a proposito del rapporto a tre che aveva proposto Weinstein nel 2013 a Los Angeles. Il pm per convincere la giuria che il drammatico racconto dell’aspirante attrice, ora parrucchiera, sia vero e credibile ha chiamato a deporre Emanuela Postacchini. La 28enne, che ha avuto ruoli in The Alienist e Who is America con Sasha Baron Cohen, aveva conosciuto Weinstein al Festival del Cinema di Venezia. Nel 2013, invece, ad un party ad Hollywood prima degli Oscar aveva accettato l’invito del produttore a seguirlo nel suo albergo. In stanza però c’era già Jessica Mann, che l’attrice italiana aveva incontrato solo la sera prima. «Non avevo idea che avrei trovato un’altra donna in camera», ha detto in tribunale. E poi ha aggiunto: «Ci disse di fare delle cose insieme, era come se ci dirigesse e spingesse a fare sesso tra di noi».

Emanuela Postacchini contro Harvey Weinstein: “Mi ha ingannata…”

Emanuela Postacchini ha poi raccontato che ad un certo punto Jessica Mann è corsa fuori dalla stanza: «Si è messa rannicchiata a piangere sul pavimento». Quindi ha provato a calmarla: «Mi sono sentita ovviamente a disagio e ingannata». La testimonianza dell’attrice italiana ha colto di sorpresa la difesa di Harvey Weinstein. Era stata la procura di New York a ordinare la sua testimonianza nel processo che vede l’ex produttore accusato di abusi. Per tre giorni Jessica Mann è salita sul banco dei testimoni, subendo anche un duro contro-interrogatorio dell’avvocatessa Donna Rotunno, che difende Weinstein. Visto che la credibilità della Mann è stata messa in discussione e quella di Annabella Sciorra ha dei punti grigi, la procura di Manhattan ha voluto chiamare altri testimoni che non avevano mai denunciato l’ex produttore ma si sono sentiti vittime di violenza. Il processo comunque dovrebbe concludersi entro la settimana. Se venisse assolto, lo aspetterebbe un’altra corte, ma in California.

La carriera di Emanuela Postacchini è cominciata presto nel mondo della moda, dopo Miss Italia. Nata a Sant’Elpidio a Mare, nelle Marche, a 17 anni si è trasferita da sola a Milano per fare la modella. Lì ha finito le superiori al liceo linguistico. Poi ha cominciato a posare per le pubblicità. Nel frattempo si è avvicinata a piccole compagnie teatrali, quindi ha cominciato a studiare recitazione. Ma la moda è comunque presente nella sua quotidianità: collabora con diversi brand quando non ha impegni sul set.



