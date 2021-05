Emanuela Tittocchia, lite con Matteo Diamante/ “Mi hai deluso e Rosaria adesso..”

Emanuela Tittocchia è una vera e propria fiamma sotto la cenere all’Isola dei Famosi 2021. Chi la conosce sa bene che l’attrice è sempre pronta a dire la sua anche se questo rischia di creare dei veri e propri scontri. Lo sappiamo bene quando la vediamo nei programmi in cui è opinionista ma anche all’Isola dei Famosi 2021 ha già dato del filo da torcere ai suoi protagonisti. Nei primi giorni a finire nel suo mirino è stata proprio la sua ex rivale in amore Manuela Ferrera, ma adesso invece è Matteo Diamante ad averla delusa e tutto perché giovedì scorso ha deciso di non salvare Rosaria, che ha promesso vendetta, a favore di Awed e di Ciufoli, i nuovi che si sono uniti al gruppo e che adesso provano addirittura a comandare quando in realtà sono “scarti” dell’altro gruppo.

Emanuela Tittocchia, Isola dei Famosi 2021/ Lite con Manuela Ferrara per "questioni di letto"!

Emanuela Tittocchia, lite con Matteo Diamante all’Isola dei Famosi 2021

Proprio negli ultimi daytime Emanuela Tittocchia ha ammesso di essere rimasta molto delusa del comportamento di Matteo Diamante all’Isola dei Famosi 2021 perché avrebbe dovuto fare gruppo con lei e con Rosaria perché sono arrivati insieme e invece ha accolto Ciufoli e Awed facedoli addirittura comandare mentre loro continuano a lavorare e fare le cose necessarie per andare avanti. L’unica che al momento si salva sembra essere Fariba che si trova bene con l’attrice tanto da definirla la sua famiglia insieme agli altri ragazzi degli arrivisti. Ma cosa succederà questa sera? Forse la loro lite arriverà nel prime time durante la diretta? Sembra proprio che in caso di eliminazione di Rosaria, Emanuela darà battaglia.

