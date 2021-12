Emanuela Tittocchia, ex fidanzati e flirt/ Da Biagio D’Anelli a Francesco Chiofalo…

Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, Emanuela Tittocchia è tornata al suo primo amore, la recitazione. Per quanto riguarda, invece, la sua vita privata, ne ha avuti di più e le sono stati, infatti, attribuiti molti flirt. Proprio durante il reality si avvicinò ad Awed, con cui trascorse una notte insieme, ma sono diverse le storie con personaggi noti del mondo dello spettacolo per l’attrice. Celebre è la relazione con il collega Fabio Testi, che nel 2008 lasciò in diretta a La Talpa 3 perché l’attore fu paparazzato insieme ad un’altra donna. Anni dopo rivelò di essere rimasta incinta di Testi e di aver perso il bambino poco dopo.

Dopo la rottura Emanuela Tittocchia è stata legata al modello brasiliano Thyago Alves, anche lui ex concorrente del reality, ma dell’edizione 8. Poi ha avuto relazioni con l’ex tronista di Uomini e Donne Mariano Catanzaro e l’ex gieffino Biagio D’Anelli, recentemente tornato nel reality. Anche quest’ultimo l’ha tradita, mentre nei mesi scorsi si è parlato di un flirt con Gianluigi Martino, ex fidanzato di Valeria Marini.

Le rotture burrascose con Mariano Catanzaro e Francesco Chiofalo…

Anche con Mariano Catanzaro la rottura è stata brusca. Tutto partì da una lite per Biagio D’Anelli: dovevano trascorrere il Capodanno insieme, ma un paio di giorni prima Emanuela Tittocchia seppe che alla serata ci sarebbe stato anche l’ex, quindi chiese a Mariano di non raggiungerla per evitare imbarazzi, ma il giovane non la prese affatto bene. Ma non è finita qui, perché l’attrice in estate ha rivelato di aver frequentato Francesco Chiofalo. Sarebbe stato proprio quest’ultimo a mollarla per volare in Turchia con Drusilla Gucci, a cui è attualmente legato.

L’ex star di Centrovetrine allora ha attaccato duramente “Lenticchio” con una lettera pubblicata dal settimanale Di Più. «Come hai potuto farti vedere con lei senza assolutamente tenere conto dei miei sentimenti, senza darmi una spiegazione, dopo avermi fatto credere che tra noi c’era qualcosa di speciale? E se c’è qualcosa che non ti piaceva di me, perché non me lo hai detto guardandomi o semplicemente telefonandomi?». Chissà se poi Emanuela Tittocchia ha avuto risposta… Recentemente però ha spiegato di aver avuto un momento hot con Alex Belli.



