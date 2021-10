Emanuela Tittocchia/ “Valentina Persia non mi ha invitato al suo compleanno!”

Emanuela Tittocchia, concorrente dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”, è intervenuta in collegamento audiovisivo nel corso della puntata di oggi della trasmissione “Trends&Celebrities”, in onda sulle frequenze di Rtl 102.5 News e condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri. In particolare, l’attrice, conduttrice e cantante ha puntato il dito contro Valentina Persia, a suo dire “rea” di non averla invitata alla sua festa di compleanno: “Non sono stata invitata, ma quando lei dichiara di avere invitato tutti gli ex naufraghi, essendo io una di loro, è chiaro che mi sento esclusa. Io ho risposto a lei che se mi avesse mandato un invito, dato che forse sono una di quelle che le vuole più bene di tutti, ci sarei stata”.

Poi, il retroscena: “Una settimana fa, prima della sua festa, di cui sono venuta a conoscenza solo a giochi fatti attraverso le storie di altri invitati, un organizzatore di eventi mi ha chiamato per presentare una serata ad Anzio e mi ha chiesto il nome di un comico. Io ho fatto immediatamente il nome di Valentina Persia e le ho mandato un messaggio sul cellulare per dirle che avevo bisogno di parlarle per lavoro. Lei neanche mi ha detto ‘ciao’, mi ha risposto che era molto impegnata e che ci saremmo sentite la settimana seguente”.

EMANUELA TITTOCCHIA: “VALENTINA PERSIA? CI SONO RIMASTA MALE PERCHÉ LE VOGLIO BENE”

Ma Valentina Persia, dopo il presunto mancato invito a Emanuela Tittocchia alla sua festa di compleanno, come ha risposto alle parole di quest’ultima? “Non mi ha risposto, perché non ci siamo sentite direttamente. Io l’ho semplicemente taggata in una storia, che probabilmente lei non ha visualizzato, visto che non mi segue su Instagram”.

Tra le due, però, non paiono esserci stati screzi, almeno dal punto di vista della Tittocchia: “Forse non le sto simpatica, ci sta, va bene. Però me la sono presa dopo avere letto le sue lamentele sulle persone che non si sono presentate alla festa. Io e Vale ci conoscevamo già prima dell’Isola, le sono stata vicino, ci trovavamo dallo stesso parrucchiere…”. Infine, una battuta su “L’Isola dei Famosi”: “L’Isola mi manca da morire, tornerei lì in questo momento. Ripartirei e tornerei lì. Nonostante le difficoltà, lì si è protetti e si vive un’esperienza che va al di fuori di quello che noi viviamo tutti i giorni. Per me è stata un’esperienza bellissima”.

