Emanuela Tittocchia: “Momento hot con Alex Belli”/ “Non ero fidanzata e…”

Emanuela Tittocchia è intervenuta ai microfoni di Trends&Celebrities, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta dal duo composto da Francesco Fredella e Simone Palmieri, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 novembre 2021. L’ex naufraga de “L’Isola dei Famosi” ha svelato che ripartirebbe addirittura domani per l’Honduras, dove “mi sono divertita molto. Nonostante le difficoltà, si è trattato di un’esperienza interessante, che consiglio a tutti di fare”. La showgirl non disdegnerebbe neppure Pechino Express, a cui prenderebbe parte in coppia proprio con Fredella, il quale, con ironia, ha declinato la proposta: “Dopo 10-15 minuti prenderei già un taxi…”.

EMANUELA TITTOCCHIA “HOT CON ALEX BELLI DURANTE CENTOVETRINE”

Nel prosieguo del collegamento con Rtl 102.5 News, Emanuela Tittocchia ha ricordato di essere momentaneamente impegnata a teatro a Roma fino al 28 novembre con lo spettacolo “Zoro” insieme a Pablo e Pedro e Marco Todisco: “Lo spettacolo fa morire dal ridere. Avevamo paura di non avere pubblico per via dei timori post pandemia, ma siamo quasi completamente sold out tutte le sere”. Poi, il retroscena bollente, che riporta all’epoca di Centovetrine e coinvolge uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip: “Ho recitato tanti anni con Alex Belli, ho fatto una delle scene più hot insieme a lui. Se volete ho anche le foto… All’epoca non ero fidanzata, ma io non sono quasi mai fidanzata…”.

