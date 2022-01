Emanuela Tittocchia: “Il mio ex Biagio D’Anelli è stratega”/ “Miriana presa in giro”

Emanuela Tittocchia è intervenuta nella giornata odierna in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Simone Palmieri e Cecilia Malannino. L’ex volto di numerose soap televisive ha parlato della sua relazione, ormai archiviata, con Biagio D’Anelli, uno dei protagonisti dell’edizione attuale del Grande Fratello Vip: “Posso rinnegare per la prima volta nella mia vita una storia d’amore – ha domandato sorridendo –? Sono stata con Biagio e abbiamo discusso parecchio, anche a ‘Pomeriggio Cinque’. Il fatto che lui torni nella Casa lo interpreto così: lui ha capito che agendo in questa maniera farà parlare di sé. Prima era fidanzato con una ragazza che sta in Germania, di nome Silvana. Per anni ha decantato il suo amore…”.

Quella di D’Anelli, a giudizio di Emanuela Tittocchia, è “totale strategia, lui fa così da sempre, l’ha fatto anche con me. Secondo me Miriana Trevisan è un po’ vittima, ci è proprio cascata”. Un giudizio tranchant, insomma, da parte dell’ex compagna dell’inquilino della Casa del GF Vip…

EMANUELA TITTOCCHIA: “ALEX BELLI HA MANCATO DI RISPETTO A DELIA DURAN, MA LUI È FATTO COSÌ”

Nel prosieguo del collegamento audiovisivo con “Trends&Celebrities” su Rtl 102.5 News, Emanuela Tittocchia ha affermato di non avere mai adottato strategie quando è stata chiamata a prendere parte ai reality show: “Quando ho fatto L’Isola dei Famosi ho sempre agito d’istinto, infatti sono stata eliminata. Isolde Kostner mi stava antipatica e le sono andata contro, pur sapendo che nelle prove in cui era richiesto un fisico sportivo non avrei potuto competere con lei”.

Infine, un commento su uno dei triangoli più chiacchierati della storia del GF Vip: Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. “Se mai vedessi il mio uomo fare quello che Alex ha fatto con Soleil, per me sarebbe una mancanza di rispetto nei miei confronti. Però, so che Alex è fatto così. Lui è un ragazzo talentuoso…”.



