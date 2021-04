Emanuela Tittocchia, Isola dei Famosi 2021/ Discute con Roberto Ciufoli e con Manuela…

Emanuela Tittocchia all’Isola dei Famosi 2021 litiga con Roberto Ciufoli

E’ già scontro per Emanuela Tittocchia all’Isola dei Famosi 2021 ma non per via delle donne che sono presenti a Cayo Cochinos, molti infatti si attendono uno scontro con Manuela Ferrera, ma per via di Roberto Ciufoli. Appena arrivata l’attrice e opinionista di Mattino5 e non solo, ha preso la palla al balzo per nominare uno dei personaggi più discussi del programma ovvero Ciufoli ma la cosa che ha infastidito l’attore non è tanto la nomination in sè quanto la motivazione. L’attore no manda giù il fatto che la nuova arrivata lo abbia accusato di non fare niente e di non essere pungente e divertente, cosa che tutti si aspettavano da Roberto Ciufoli. Dopo la sfuriata di quest’ultimo che è arrivato a chiedere ai suoi compagni di nominarlo così da andare a casa perché stanco di passare per quello che non è, ecco che è arrivato il pacifico incontro/scontro con la Tittocchia.

Emanuela Tittocchia amica di Vera Gemma ma…

Emanuela ha avuto modo di spiegare che la sua nomination voleva essere solo un modo per spronarlo ad andare avanti ed essere un po’ più brillante e divertente ma Roberto Ciufoli e non ci sta e annuncia che adesso cambieranno le cose all’Isola dei Famosi 2021 perché lui non sarà collaborativo più con nessuno a cominciare da lei. Gli screzi quindi sono arrivati poche ore dopo l’arrivo di Emanuela Tittocchia e gli altri ragazzi ma l’attrice ha avuto modo di fare amicizia anche con Vera Gemma che ha un po’ lasciato capire come è la situazione sull’Isola ma ha annunciato anche che, alla luce di quello che è successo, non dirà la sua opinione e non racconterà cose vissute ma darà spazio ai nuovi arrivati di capire tutto a loro spese perché tanto i veri volti di tutti si riveleranno molto presto, dopo le cerimonie iniziali. Siamo sicuri che con la Tittocchia ne vedremo delle belle.

