Alex Belli geloso di Soleil Sorge?/ “Ha riso e scherzato con Gianmaria per sei ore”

Alex Belli geloso di Soleil Sorge? Il rapporto tra Alex e Soleil si è raffreddato rispetto a qualche settimana fa. Il confronto con Delia Duran ha allontanato i due che trascorrono meno tempo insieme dedicandosi anche agli altri inquilini. Ieri, così, mentre Soleil trascorreva il suo tempo con Gianmaria Antinolfi tra risate, chiacchiere e scherzi vari, Alex Belli ha parlato di Soleil con Jessica Selassiè e Sophie Codegoni. “Ogni tanto s’incespuglia”, dice Belli facendo riferimento alle ore trascorse da Soleil con Gianmaria.

Mentre giocava a biliardo con Sophie, poi, Alex si è lasciato andare ad un commento che gli utenti del web hanno interpretato come gelosia nei confronti di Soleil. “Ho un nervoso addosso”, ammette l’attore mentre vede passare la Sorge. Belli, poi, ha affrontato l’argomento anche con Davide Silvestri.

Alex Belli si sfoga con Davide Silvestri su Soleil Sorge

In piscina con Davide Silvestri, Alex Belli riapre l’argomento Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi che, da ieri, hanno messo nuovamente da parte il rancore, divertendosi insieme. “Il gremlins (Soleil) si è incespugliata 6 ore con Gianmaria, che poi me lo deve spiegare…a ridere, scherzare, abbracciarsi…”, dice a Davide.

L’attore, dunque, non ha preso bene il riavvicinamento tra Soleil e Gianmaria che, oltre a parlare, hanno trascorso tempo anche in cucina preparando crepes e frullati. Per Gianmaria potrebbero essere gli ultimi giorni nella casa essendo al televoto con Miriana Trevisan e Nicola Pisu e si gode il tempo con Soleil. Alex Belli lascerà correre o si lascerà andare ad una scenata di gelosia? Cliccate qui per vedere il video.

