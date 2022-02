Emanuela Tittocchia vs Biagio D’Anelli/ “Quando Miriana uscirà dalla casa poverina…”

Ennesimo scontro andato in scena stamane durante Mattino 5 fra Biagio D’Anelli ed Emanuela Tittocchia. I due hanno avuto una storia breve, ma da quando l’ex concorrente del Gf Vip 2021 si è messo con Miriana Trevisan, è stato spesso e volentieri attaccato proprio dalla Tittocchia, che non crede alle sue parole.

Il programma condotto da Federica Panicucci ha mostrato una clip in cui si vede Miriana Trevisan rivolgersi proprio al suo compagno: “L’importante è quello che crediamo noi, quello che vogliamo noi, non ti preoccupare, l’amore vincerà sempre”, forse riferendosi anche al recente aereo che l’aveva messa in guardia circa il fatto che con Biagio non era vero amore. Alla clip ha replicato proprio la Tittocchia, che ha spiegato: “Vediamo quando uscirà poverina, guarda mi dispiace molto perchè nonostante lui continui a dire amicizia o non amicizia con Miriana, non è questo il punto, da parte mia amicizia intendo, quando ho iniziato a dire questa cosa l’ho detto perchè veramente mi dispiace per lei”. Biagio D’Anelli replica: “Lei non ha nulla da fare e mette in guardia le donne…. per un’ora e mezza di telefonata è amica del cuore… Emanuela Tittocchia sbugiarda Biagio D’anelli, stai attenta”.

BIAGIO D’ANELLI VS EMANUELA TITTOCCHIA, LEI: “QUANDO USCIRA’ DALLA CASA…”

Quindi la Tittocchia ha controribattuto: “Non è assolutamente vero, io penso che quando uscirà Miriana purtroppo inizierà a capire piano piano un po’ di cose”. A Biagio D’Anelli viene spesso e volentieri rimproverato il suo atteggiamento critico nei confronti di Miriana Trevisan prima dell’ingresso dello stesso nella casa più spiata d’Italia.

A puntare il dito nei suoi confronti è stata anche Arianna David, altro personaggio televisivo che ha più volte e volentieri bollato Biagio come “falso”. Lui ha sempre rimandato al mittente le accuse, spiegando di amare la sua Miriana, e il sentimento sembrerebbe essere ricambiato viste anche le recente parole rilasciate dall’ex Velina di cui sopra. Vedremo cosa accadrà fuori dalla Casa…

