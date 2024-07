Concorrenti Grande Fratello 2024, c’è Karina Cascella? Arriva la smentita: “Ho altre priorità”

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello 2024 ed il sempre informato sito di Dagospia ha lanciato delle interessanti indiscrezioni rivelando che gli autori del reality. Pare che come concorrenti Grande Fratello 2024 abbiano contattato alcuni noti personaggi, non solo volti reduci di Temptation Island 2024 come l’ex coppia Lino Giuliano ed Alessia Pascarella e Maika Randazzo ma anche l’ex volto di Uomini e Donne Karina Cascella. Tuttavia quest’ultima, che di recente ha attaccato Martina De Ioannon di Temptation Island 2024, nelle scorse ore ha voluto fare chiarezza. Ha confermato di essere stata contattata ma ha aggiunto che non parteciperà.

Karina Cascella non sarà tra i concorrenti Grande Fratello 2024 ed il perché lo ha rivelato lei stessa nelle Instagram stories. Queste le sue dichiarazioni riportate dal sito Biccy. “Mi hanno contattato gli autori del GF, così come è successo per L’Isola dei Famosi. Io sono andata a fare due chiacchiere, il famoso provino. Ho parlato con gli autori e con Alfonso Signorini. Erano presenti autori che conoscevo già e altri che non conoscevo” ha premesso la Cascella, che poi ha spiegato: “Io però ho dovuto dare una risposta dettata dalle mie priorità che sono la mia famiglia, la mia attività e la mia bambina che inizierà il liceo. Sei mesi lontana da tutto è davvero troppo tempo. Ho preferito interrompere il tutto, perché non proseguisse. Io sono una che non fa le cose a metà. Non vado una settimana e mi ritiro, se inizio una cosa la faccio bene. Non sarò una concorrente e mi dispiace tanto deludere gli amanti del trash.”

Grande Fratello 2024, Karina Cascella lancia una proposta: “Disponibile come opinionista”

Non sarà tra i concorrenti Grande Fratello 2024 Karina Cascella che, tuttavia, nella IS ha speso parole al miele per il conduttore del reality Alfonso Signorini: “Alfonso è stata una piacevolissima scoperta, non lo conoscevo, sono stata piacevolmente colpita. Lui è stato genuino e molto disponibile, abbiamo fatto una bella chiacchierata. Sono rimasta colpita dalla persona che è.” Poi ha aggiunto: “Da lì, dopo il casting c’è stata una proposta e dopo la mia risposta alla proposta la trattativa si è interrotta. Lo so, ci sono persone che farebbero qualsiasi cosa per partecipare al un programma così popolare che garantisce molte possibilità a livello economico e cose per quanto riguarda il lavoro con i social.” Ed infine ha concluso lanciando una proposta agli autori: “Detto questo però ribadisco agli autori, che io sono sempre disponibile per fare l’opinionista.”