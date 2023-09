Clotide Courau, Vittoria e Luisa, moglie e figlie Emanuele Filiberto/ “Cerchiamo di…”

Clotilde Courau, la moglie di Emanuele Filiberto “nobile d’animo”

Clotilde Courau, Vittoria e Luisa sono la moglie e le figlie del discendente della casata reale dei Savoia Emanuele Filiberto. Nel lontano 2001 durante Il Festival Internazionale del Cinema di Berlino, grazie al principe Alberto di Monaco, Emanuele Filiberto e Clotilde Courau si sono conosciuti e innamorati subito, tanto da convolare a nozze a soli due anni dal loro primo incontro. A quel tempo le nozze tra i due furono molto criticate ma Emanuele Filiberto difese la moglie dichiarando alla stampa: “Non ha sangue blu, ma la sua anima è nobile. È il più grande dei titoli che possa portare”.

"Emanuele Filiberto l’unico a trasgredire al concerto di Bob Dylan"/ È polemica: cos'è successo

Clotilde Courau infatti non è la discendente di una casata reale ma è un’attrice francese. Nata nel 1969 e dotata di una grande bellezza, Clotilde ha recitato in moltissimi film tra cui “La signora delle Camelie”, “Babysitting”, “La vie en rose”, ed è stata anche candidata come miglior attrice all’European Film Award. Per anni Emanuele Filiberto è stato orgoglioso e molto innamorato della moglie e per lui è stata una gioia immensa quando sono diventati genitori di Vittoria (classe 2003) e Luisa (classe 2006).

Emanuele Filiberto e Clotilde Courau si sono lasciati?/ Lui beccato a baciare Nadia Lanfranconi: chi è

Le figlie di Emanuele Filiberto: Vittoria e Luisa e la “crisi” con Clotilde

Emanuele Filiberto e Clotilde Courau erano legatissimi dopo la nascita delle loro due figlie Vittoria e Luisa e nonostante gli impegni il principe dedicava sempre parole dolci per la sua famiglia nel corso delle sue interviste. Qualche anno fa ai giornalisti Emanuele Filiberto raccontava: “Io e le mie figlie cerchiamo di vederci il più spesso possibile. Ci incontriamo quando sono in vacanza. E soprattutto ci chiamiamo tutti i giorni, parliamo tanto. Anche Clotilde è molto presente. Va a trovarle il più spesso possibile in Inghilterra. È una madre eccezionale che si prende divinamente cura delle nostre figlie”.

Grande Fratello Vip 8, svolta nel cast/ "Ecco perché ci saranno Nip", nuovi opinionisti e chi ha detto no

Quella dei Savoia apparentemente sembrava una famiglia perfetta, Vittoria ha studiato arte e giurisprudenza e poi ha dedicato la sua vita alla moda, ai social, ai viaggi ed è la seconda in linea di successione per la Casa Savoia mentre la sorella Luisa è un’amante dell’arte; l’amore tra Emanuele Filiberto e Clotilde però sembra aver subito un duro colpo. Questa estate infatti Emanuele Filiberto è stato paparazzato da “Diva e Donna” a Los Angeles mentre baciava a stampo la cantante Nadia Lanfranconi; tra Emanuele Filiberto e la moglie Clotilde è finita?











© RIPRODUZIONE RISERVATA