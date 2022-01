Emanuele, sorpresa a mamma e nonna a C’è posta per te/ “Senza un papà ma con voi”

La seconda puntata di C’è posta per te 2022 sta per giungere al termine ma non prima di aver ospitato in studio Can Yaman. L’attore turco è la sorpresa che Emanuele vuole fare alla mamma Rita e la nonna Rosaria. “Mi hanno cresciuto da sole e io mi sento fortunato ad avere mamma e nonna e di essere cresciuto senza un padre.” racconta il ragazzo 21enne che oggi porta il cognome di sua madre.

È proprio per ringraziarle di ciò che hanno fatto per lui durante tutti questi anni che Emanuele ha deciso di regalarle una grande emozione che culmina poi con l’arrivo in studio di un loro idolo: Can Yaman. Rita e Rosaria scoppiano in lacrime al solo vederlo dall’altra parte della busta e l’emozione cresce quando Emanuele inizia a raccontare ciò che rappresentano per lui.

Rita e Rosaria incontrano Can Yaman a C’è posta per te e arriva… un lento!

“Ho avuto la grande fortuna di avere due donne come voi che mi hanno protetto e dato tutto l’amore possibile. – esordisce Emanuele, visibilmente emozionato – Non è stato facile per voi perché non avete avuto tutto l’amore che meritavate e non siete state protette. Però avete me che vi amo con tutto me stesso”. Nonna Rosaria e mamma Rita non trattengono le lacrime di fronte alla lettera di Emanuele che ripercorre tutta la vita trascorsa insieme. Alla fine Maria chiama in studio la loro sorpresa: Can Yaman scende dalle scale di C’è posta per te, lasciando a bocca aperta mamma ma, soprattutto, nonna che balla poi con l’attore un lento.

