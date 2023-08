“Emergenza incendi? Fuoco controllato è soluzione”/ Held (EFI) “Così si evitano catastrofi. In Italia…”

Per il Canada questa è la peggiore stagione dal punto di vista degli incendi boschivi, con oltre 13 milioni di ettari bruciati. In Europa sta bruciando l’isola di Tenerife, ma roghi sono divampati anche in Grecia, mentre in Germania è scattato l’allarme per l’aumento del rischio di incendi boschivi. Nel 99% dei casi, quando una foresta brucia dietro c’è l’uomo. «Naturalmente, gli incendi sono anche causati da fulmini, come talvolta accade in Canada». D’altra parte, è soprattutto l’uomo, non sempre intenzionalmente, anche con il suo comportamento incauto. Basti pensare ai barbecue selvaggi e ai mozziconi di sigaretta lanciati. Questo accade anche perché ci sono molte persone che non hanno capito che il cambiamento climatico ci ha raggiunto.

«In una foresta sana, non è così facile accendere qualcosa con un mozzicone di sigaretta. Anche gli operatori forestali e gli agricoltori non si rendono conto che questi tempi sono finiti. Sottovalutano il pericolo quando una macchina fa scintille. O quando i lavoratori agricoli usano la stufa in un carrello di protezione e poi gettano la cenere all’esterno. Questo può causare una catastrofe», spiega lo scienziato forestale Alexander Held dell’Istituto Forestale Europeo (EFI), uno dei maggiori esperti di incendi boschivi in Germania, nell’intervista rilasciata Süddeutsche Zeitung. Riguardo gli incendi dolosi, «in Germania, la disciplina delle indagini sugli incendi è ancora poco sviluppata. La polizia e i vigili del fuoco sono molto attivi, ma di fatto non si svolgono quasi mai indagini forensi competenti». Inoltre, Held lamenta il fatto che in Germania ci sono pochi esperti, «ma rispetto ai professionisti delle indagini forensi in Australia o negli Stati Uniti, siamo orfani. Pertanto, le affermazioni sulle cause dovrebbero essere trattate con cautela».

HELD (EFI) “IN GRECIA, SPAGNA E ITALIA…”

I rischi sono aumentati anche perché molti abitano troppo vicini alla foresta. «Basta un piccolo incendio per causare danni immensi. In queste aree residenziali non è consentito nemmeno accendere un fuoco in giardino», osserva Alexander Held a SZ. Lo scienziato forestale nell’intervista spiega perché la foresta in Germania è così infiammabile: «Sebbene da decenni si parli di ristrutturazione, le aree forestali sono ancora troppo spesso costituite principalmente da monocolture presumibilmente idonee, come abeti rossi o pini. In questo modo si favoriscono i coleotteri della corteccia e gli incendi, invece di rafforzare la resilienza del paesaggio». Ad esempio, nel Brandeburgo o nella Bassa Sassonia, il terreno è naturalmente sabbioso e difficilmente può immagazzinare acqua. D’altra parte, anche le forse miste sane possono prendere fuoco in un periodo di siccità, «ma non brucia in modo così intenso e distruttivo. E si rigenera da sola: più la vegetazione è naturale e ricca di specie, più è veloce».

Riguardo la situazione nell’Europa meridionale, Held osserva che «il Portogallo è invaso dall’eucalipto, che ha bisogno di una grande quantità d’acqua, impoverisce il suolo e quindi aumenta il rischio di incendi boschivi». Ma parla anche del nostro Paese. «In Grecia, Spagna e Italia tutti investono nel turismo, nessuno vuole praticare l’agricoltura tradizionale e coltivare oliveti nell’entroterra o allevare pecore. In passato, gli incendi raggiungevano rapidamente i loro limiti perché il paesaggio era così mosaico e vario. Oggi il paesaggio mediterraneo è invaso da macchia, macchia mediterranea e pini, una miscela estremamente infiammabile che provoca incendi di grandi dimensioni».

IL REGIME NATURALE DEGLI INCENDI

Finora si è investito nella lotta agli incendi, ma non è sufficiente. «Dobbiamo investire di nuovo di più nelle aree rurali e strutturarle in modo tale che il fuoco si “spenga” più rapidamente», spiega Alexander Held a Süddeutsche Zeitung. La soluzione è una per lo scienziato forestale: «Che ci piaccia o no, dobbiamo imparare a lavorare con il fuoco, non contro di esso. Questo è l’unico modo per evitare che ogni incendio si trasformi in una catastrofe». Il riferimento è all’uso controllato del fuoco. «La ricerca sugli incendi ci insegna che la rimozione della materia morta è una strategia efficace. Gli aborigeni hanno modellato i paesaggi della savana con incendi lievi per migliaia di anni. Altrimenti si accumulerebbe così tanta biomassa da produrre enormi quantità di carbonio quando si decompone. Basterebbe poi un fulmine per incendiare il tutto come un’esplosione. Dovremmo sfruttare queste conoscenze, adattandole ai nostri ecosistemi». Ad esempio, si inizia con i vigili del fuoco che appiccano incendi controllati al di fuori della stagione degli incendi, col fresco e umido. «In questo modo, foglie e radici vengono rimosse dal fuoco come combustibile. In questo modo si creano le condizioni per un suolo sano e una vegetazione resistente. In combinazione con il pascolo e una coltivazione appropriata, gli incendi sarebbero di nuovo gestibili», prosegue Held.

Non tutti gli incendi causano danni: «L’ecosistema si adatta bene al “regime naturale degli incendi”, il suolo ne trae beneficio. Il problema è nella mente: decidere da soli quando il fuoco sta per arrivare, invece di reagire quando c’è, è difficile per molte persone». Il problema è che le case bruciano e si rischiano vittime. Il problema è anche politico. «Il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Agricoltura preferiscono ancora lasciare l’argomento ai vigili del fuoco. E usano il cambiamento climatico come scusa per non fare nulla». Non manca un attacco alla Germania: «Gli esperti di protezione antincendio spesso non sono in grado di agire, la responsabilità è delle autorità». Invece, in Olanda c’è un coordinatore nazionale degli incendi boschivi, «con tutte le libertà necessarie. Può mandare persone in Sudafrica per la formazione e non deve chiedere l’elemosina». Bisogna educare anche nelle scuole per trasmettere le conoscenze.











