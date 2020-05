Emigratis 3, Pio e Amedeo/ Il duo vola a Ibiza tra Vip e… matrimonio gay! (Replica)

Pubblicità

Emigratis, anticipazioni replica 4 maggio

A partire da questa sera, lunedì 4 maggio, Italia 1 torna ad ospitare in prima serata un amatissimo duo: Pio e Amedeo. Va infatti in onda la replica della terza stagione di Emigratis, in cui i due scatenatissimi personaggi sono in viaggio per raggiungere le più grandi star, dagli sportivi ai personaggi del cinema e dello spettacolo, per cercare di scroccare loro quanto più possibile. Il viaggio del duo pugliese inizia a Ibiza, dove per far soldi e sistemarsi per sempre hanno la “geniale” idea di una svolta omosessuale: Pio e Amedeo insomma decidono di sposarsi tra loro! Ovviamente si tratta di un matrimonio di comodo, che servirà al duo per racimolare denaro con i regali nuziali e, soprattutto, per accedere a quella che ritengono essere “la ricca lobby-gay”. Ma quali saranno i Vip incontrati in questa prima puntata? Saranno ‘disturbati’ Antonio Sulpasso, Anna Maria Ricco, Baby Marcelo, Luca Tommassini, Stefano De Martino, Gaetano “Gaty” Mandurrino, Tommy Vee, Joseph Capriati, Bob Sinclar e Antonio Conte.

Pubblicità

Pio e Amedeo tornano con Emigratis: “Un tuffo nel passato!”

Starà a loro dunque il difficile compito di tenere a bada i due comici pugliesi, che non hanno nessuna intenzione di pagare vitto e alloggio. Pronti al ritorno in onda di Emigratis, Pio e Amedeo hanno scritto sui social un messaggio per tutti i loro fan: “È un tuffo nel passato anche per noi e così ci siamo messi ad aprire i ricordi partendo però dalla prima stagione…era il 3 aprile 2016 quando andò in onda la prima puntata di EMIGRATIS, e questa è una delle primissime immagini proprio di quella puntata…in questi giorni pubblicheremo un po’ di questi ricordi che sarà bello condividere con voi…abbiamo già il groppo in gola, sappiatelo”. Appuntamento dunque a stasera, 4 maggio 2020, con la replica di Emigratis su Italia 1 dalle 21.25.



© RIPRODUZIONE RISERVATA