Emilia Caputo e Angelica, chi sono moglie e figlia di Lorenzo Fontana/ Il primo incontro in Europarlamento

Emilia Caputo, chi è la moglie di Lorenzo Fontana: il primo incontro a Bruxelles

Stasera va in onda, in prima serata su Rai1, La partita del cuore che vede contrapposta la Nazionale politici alla Nazionale cantanti. Si rinnova l’appuntamento annuale con l’evento calcistico a scopo benefico e, tra i protagonisti del match, ci sarà anche il Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, in campo come capitano della formazione politica. Oltre alla carriera professionale – è stato europarlamentare dal 2009 al 2018 ed ha una lunga militanza nella Lega – cosa sappiamo della sua vita privata?

Lorenzo Fontana ha una moglie di nome Emilia Caputo, di origini napoletane: la coppia si è sposata con un doppio rito, prima tridentino e poi civile. Di lei sappiamo che dovrebbe essere laureata in Legge e ha lavorato a lungo presso il Parlamento europeo nel ruolo di assistente, e Lorenzo Fontana ha conosciuto colei che sarebbe diventata sua moglie proprio a Bruxelles, durante il suo periodo da europarlamentare. Al matrimonio, inoltre, a fargli da testimone di nozze è stato il leader della Lega Matteo Salvini.

Angelica, figlia di Lorenzo Fontana nata dall’amore con Emilia Caputo

Di Emilia Caputo, moglie di Lorenzo Fontana, non si conoscono ulteriori informazioni se non quelle legate alla sua carriera professionale; per quanto riguarda il loro privato, però, sappiamo che la coppia ha avuto una figlia di nome Angelica. Il politico e la sua dolce metà sono molto riservati e raramente lasciano trapelare dettagli inerenti alla loro sfera sentimentale; anche sui social, infatti, i due preferiscono tutelare il proprio privato e rimanere dietro le quinte, lasciando invece parlare le rispettive carriere.

Lorenzo Fontana sarà impegnato questa sera su Rai1 nella attesissima Partita del cuore e, da casa, sicuramente arriverà il tifo di tutta la sua famiglia, compreso quello della moglie e della figlia.











