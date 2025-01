RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI CALDERONE

La ministra del Lavoro Marina Calderone, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, ha spiegato che eventuali adeguamenti dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita avverranno senza accelerazioni e con un confronto con le parti sociali. Secondo il capogruppo al Senato di Forza Italia Maurizio Gasparri, tuttavia, l’aumento dell’età pensionabile è una tendenza fisiologica. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha invece voluto esprimere il proprio orientamento a favore di una sterilizzazione dell’aumento dei requisiti pensionistici. Parole che mettono in qualche modo in chiaro che, al contrario di quanto sostenuto da alcuni esponenti dell’opposizione, nella Lega non ci sono visione divergenti sul tema.

Intanto dal Rapporto sul bilancio del sistema pensionistico del Centro Studi Itinerari Previdenziali emerge che a pesare sui conti dell’Inps sono in particolare le gestioni dei dipendenti pubblici, degli artigiani, degli agricoltori e dei giornalisti, mentre risultano in attivo quelle di lavoratori dipendenti, commercianti, lavoratori dello spettacolo e lavoratori parasubordinati. Durante la presentazione del Rapporto, il Presidente della Camera Lorenzo Fontana ha ricordato l’importanza di efficaci programmi di invecchiamento attivo dei lavoratori e di una formazione professionale continua per contribuire a mantenere sostenibile il sistema pensionistico in un Paese che sta subendo un importante cambiamento demografico.

