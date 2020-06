Emilia Romagna, bollettino coronavirus 28 giugno/ +1 morto, +21 casi, +19 guariti

Nel primo pomeriggio di domenica 28 giugno sono emersi i nuovi dati del bollettino coronavirus in Emilia Romagna con un trend sostanzialmente confermato rispetto agli aggiornamento visti ieri: sono 21 i nuovi contagi registrati (ieri erano stati 42) ma si conta anche una vittima dopo che ieri si era riusciti a tenere la “casella” dei decessi vuota. La persona positiva al Covid-19 venuta a mancare nelle ultime 24 ore proveniva dalla provincia di Bergamo e diventa la 4.253esima vittima della terribile pandemia che ha colpito in massa anche la Regione guidata da Stefano Bonaccini. Dei 21 nuovi contagi (sui 28.456 totali da inizio emergenza) sono ben 16 gli asintomatici individuati tramite attività di screening regionale: sono poi 3421 i nuovi tamponi effettuati sui 486.730 che si aggiungono ai già registrati 1.129 test sierologici svolti sabato. I casi attivi restano stabili (1.042, -1) mentre le nuove guarigioni sono 19 per un totale di 23.161, l’81% dei contagiati da inizio crisi: fronte ospedali, le persone in isolamento sono 922, l’88,4% di quelle malate, mentre sono solo 12 i pazienti in terapia intensiva (+1). I ricoverati negli altri reparti Covid sono 108 (+2).

CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: I DATI DELLE PROVINCE

Secondo i nuovi dati raccolti a livello nazionale dal bollettino Ministero Salute, delle persone guarite in Emilia Romagna sono 249 quelle “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 22.912 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi. In merito ai nuovi casi di contagio a livello delle provincie, il bollettino coronavirus del 28 giugno mostra i seguenti aggiornamenti: 4.545 a Piacenza (+1, asintomatico), 3.649 a Parma (+4, di cui 3 asintomatici), 4.892 a Bologna (+4, di cui 3 asintomatici), 1.022 a Ferrara (+5, di cui 3 asintomatici). I casi di positività in Romagna sono 4.996 (+7), di cui 1.049 a Ravenna (+1, sintomatico), 794 a Cesena (+3, asintomatici), 2.194 a Rimini (+3, asintomatici, anche questi individuati grazie agli screening regionali) e 959 a Forlì (stesso numero di ieri).

Non risultano invece novità sui casi di positività a Reggio Emilia (5.002), a Modena (3.946) e Imola (404). «Sono 107 i casi totali di positività registrati alla Bartolini: 79 sono i dipendenti trovati positivi al Covid-19, 28 sono familiari o conoscenti. A questo punto possiamo dire di avere fatto tutti i controlli, sugli ultimi 109 tamponi eseguiti tra personale amministrativo e autisti, ne abbiamo 12 positivi», ha spiegato all’Ansa il direttore del dipartimento Sanità Pubblica dell’Azienda Usl di Bologna Paolo Pandolfi in un punto sul focolaio scoperto nell’azienda di logistica bolognese Bartolini. Sarebbero positivi non solo magazzinieri e familiari ma anche due autisti del polo logistico della Bartolini di Bologna.



© RIPRODUZIONE RISERVATA